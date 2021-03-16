Аналитики сообщили о максимальном падении расходов россиян за пять лет

«Россияне в 2020 г. тратили на приобретение товаров и услуг в среднем 26,9 тыс. руб. в месяц. По сравнению с допандемийным годом потребительские расходы снизились на 9% с учетом инфляции, это падение стало максимальным за последние пять лет. Россияне умерили свои расходы на 1,68 тыс. руб. в месяц, или на 20,2 тыс. руб. за целый год», — сообщили в организации. Причинами сокращения расходов в основном стали падение располагаемых доходов и карантинные ограничения, которые привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т.д.