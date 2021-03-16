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Аналитики сообщили о максимальном падении расходов россиян за пять лет

Ведомости

Расходы граждан России в 2020 г. сократились на 9% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такое падение стало максимальным за пять лет.

«Россияне в 2020 г. тратили на приобретение товаров и услуг в среднем 26,9 тыс. руб. в месяц. По сравнению с допандемийным годом потребительские расходы снизились на 9% с учетом инфляции, это падение стало максимальным за последние пять лет. Россияне умерили свои расходы на 1,68 тыс. руб. в месяц, или на 20,2 тыс. руб. за целый год», — сообщили в организации. Причинами сокращения расходов в основном стали падение располагаемых доходов и карантинные ограничения, которые привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т.д.

Многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости, отметили в FinExpertiza. При этом за последние 20 лет наиболее существенное падение расходов наблюдалось в 2015 г. Тогда с учетом пиковой инфляции они снизились на 10,2%.

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В 2020 г. совокупные расходы населения снизились примерно на 2,77 трлн руб. При снижении доходов населения на 3% (с учетом инфляции), до примерно 35,4 тыс. руб. в месяц, потребительские расходы на товары и услуги снизились в три раза сильнее — на 9% с учетом инфляции, до 26,9 тыс. руб. в среднем в месяц. Номинальные расходы россиян, которые ранее росли из года в год несмотря на кризисы, в 2020 г. впервые снизились как минимум с конца 1990-х, говорится в исследовании.

Наибольшее падение показателя потребительских расходов зафиксировали в Свердловской области. Там они снизились на 13,7% с учетом инфляции, до 29,7 тыс. руб. в месяц на человека. В Москве падение составило 13,2% до 50,3 тыс. руб., в Дагестане — на 12,1% до 22,5 тыс. руб., в Калининградской области — на 11,3% до 22,2 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае на 10,9% до 35,7 тыс. руб. и на 10,7% до 21,2 тыс. руб. соответственно.

В Чукотском автономном округе наоборот зафиксировали рост этого показателя: с учетом инфляции потребительские траты в 2020 году выросли там на 0,3%, до 31,87 тыс. рублей в месяц. Другим регионом, где граждане увеличили траты, стала Калмыкия — население начало тратить на 0,2% больше — 11,7 руб. в месяц.

Минимальное снижение расходов произошло в Ленинградской области (на 0,3% с учетом инфляции до 26,7 тыс. руб.), Хакасии (-0,8% до 20,78 тыс. руб.), Республике Алтай (-1,2% до 14,74 тыс. руб.) и Челябинской области (-1,3% до 19,6 тыс. руб.).

«Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в основном сокращались не столь существенно, а иногда даже росли. Так, из 15 регионов с ростом номинальных расходов лишь в двух доходы населения превышают среднероссийский уровень», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, жители небогатых регионов и до кризиса были ограничены в потреблении товаров и услуг, дополнительное снижение расходов стало практически невозможным. В то же время антикризисные выплаты государства пошли на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания. С учетом увеличения стоимости продовольствия малообеспеченным слоям населения пришлось нарастить траты, отметила Трубникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных