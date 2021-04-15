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Мишустин анонсировал распространение «дальневосточного гектара» на Арктику

Ведомости

Программа «Дальневосточный гектар» будет распространена на Арктику, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.

«Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики. Распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар». Об этом просили предприниматели», – сказал Мишустин. Границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, будут расширены. Люди смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре в более короткие сроки, отметил он.

Кроме того, правительство расширит возможности программы. «Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли», – рассказал премьер. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли в Дальневосточном федеральном округе и на территории Арктической зоны.

Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. В соответствии с ее правилами любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке можно построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством или бизнесом.

Ранее по теме: Мишустин одобрил предложение выдавать второй «дальневосточный гектар»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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