Мишустин анонсировал распространение «дальневосточного гектара» на Арктику
Программа «Дальневосточный гектар» будет распространена на Арктику, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.
«Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики. Распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар». Об этом просили предприниматели», – сказал Мишустин. Границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, будут расширены. Люди смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре в более короткие сроки, отметил он.
Кроме того, правительство расширит возможности программы. «Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли», – рассказал премьер. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли в Дальневосточном федеральном округе и на территории Арктической зоны.
Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. В соответствии с ее правилами любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке можно построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством или бизнесом.