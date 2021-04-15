Новак допустил замену угля и газа водородом для сокращения вредных выбросов
Полученный с помощью низкоуглеродных технологий водород может использоваться в отраслях промышленности, которые сейчас потребляют большое количество угля или газа в качестве источника энергии, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак в своей статье «Водород: энергия «чистого» будущего» для журнала «Энергетическая политика».
Он также добавил, что такой низкоуглеродный водород может стать заменой уже используемому. По его словам, в настоящий момент около 95% потребления приходится на нефтеперерабатывающую и химическую промышленность. Вице-премьер пояснил, что замена других энергоресурсов на водород будет стимулировать процесс декарбонизации загрязняющих атмосферу отраслей.
«Сегодня водород используется в основном в промышленном производстве, этот химический элемент имеет значительный потенциал расширения областей применения», — отметил Новак. По его словам, водород может применяться «в качестве углеродно-нейтрального топлива как для централизованной, так и для распределенной генерации, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики».
Также самостоятельно или совместно с метаном водород может использоваться в системе газоснабжения для декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ. Кроме того, этот элемент допустимо использовать в топливных элементах и в двигателях внутреннего сгорания различных видов транспорта.
Новак отметил, что сейчас объем спроса на чистый водород в мире составляет порядка 75 млн тонн в год. К 2050 г. он может вырасти вплоть до 700 млн тонн в год.