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Новак допустил замену угля и газа водородом для сокращения вредных выбросов

Ведомости

Полученный с помощью низкоуглеродных технологий водород может использоваться в отраслях промышленности, которые сейчас потребляют большое количество угля или газа в качестве источника энергии, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак в своей статье «Водород: энергия «чистого» будущего» для журнала «Энергетическая политика».

Он также добавил, что такой низкоуглеродный водород может стать заменой уже используемому. По его словам, в настоящий момент около 95% потребления приходится на нефтеперерабатывающую и химическую промышленность. Вице-премьер пояснил, что замена других энергоресурсов на водород будет стимулировать процесс декарбонизации загрязняющих атмосферу отраслей. 

«Сегодня водород используется в основном в промышленном производстве, этот химический элемент имеет значительный потенциал расширения областей применения», — отметил Новак. По его словам, водород может применяться «в качестве углеродно-­нейтрального топлива как для централизованной, так и для распределенной генерации, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики».

Также самостоятельно или совместно с метаном водород может использоваться в системе газоснабжения для декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ. Кроме того, этот элемент допустимо использовать в топливных элементах и в двигателях внутреннего сгорания различных видов транспорта.

Новак отметил, что сейчас объем спроса на чистый водород в мире составляет порядка 75 млн тонн в год. К 2050 г. он может вырасти вплоть до 700 млн тонн в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных