Новак допустил замену угля и газа водородом для сокращения вредных выбросов

Он также добавил, что такой низкоуглеродный водород может стать заменой уже используемому. По его словам, в настоящий момент около 95% потребления приходится на нефтеперерабатывающую и химическую промышленность. Вице-премьер пояснил, что замена других энергоресурсов на водород будет стимулировать процесс декарбонизации загрязняющих атмосферу отраслей.