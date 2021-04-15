Греф оценил последствия новых санкций США для экономики России
Новые санкции США против России не приведут к серьезным негативным последствиям для экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить», — цитирует «РИА Новости» Грефа. По его словам, ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета.
Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России, которые направлены против российского госдолга. Санкции, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня, но позволяют по прежнему покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.