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Греф оценил последствия новых санкций США для экономики России

Ведомости

Новые санкции США против России не приведут к серьезным негативным последствиям для экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить», — цитирует «РИА Новости» Грефа. По его словам, ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России, которые направлены против российского госдолга. Санкции, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня, но позволяют по прежнему покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.

Ранее по теме: Силуанов отреагировал на санкции США против госдолга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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