Греф оценил последствия новых санкций США для экономики России

«Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить», — цитирует «РИА Новости» Грефа. По его словам, ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета.