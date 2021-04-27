Bloomberg узнал о падении доли доллара в расчетах за экспорт России ниже 50%

Как пишет издание, еще в 2019 г. доля доллара в расчетах за российский экспорт превышала 61%. Нынешнее снижение произошло за счет торговли с Китаем, больше чем 80% которой велось в евро. Благодаря этому доля европейской валюты в расчетах за российский экспорт в IV квартале 2020 г. выросла до 36,1%, более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.