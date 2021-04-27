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Bloomberg узнал о падении доли доллара в расчетах за экспорт России ниже 50%

Ведомости

Доля доллара в экспортных расчетах России в IV квартале 2020 г. впервые упала ниже 50% — до 48,3%. Это произошло за счет торговли с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные российского Центробанка.

Как пишет издание, еще в 2019 г. доля доллара в расчетах за российский экспорт превышала 61%. Нынешнее снижение произошло за счет торговли с Китаем, больше чем 80% которой велось в евро. Благодаря этому доля европейской валюты в расчетах за российский экспорт в IV квартале 2020 г. выросла до 36,1%, более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

В конце февраля Минфин объявил об изменении фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% — в японских иенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45 до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».

После этого замглавы МИДа Сергей Рябков, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин высказались о необходимости дальнейшей дедолларизации российской экономики и отметили уже достигнутые успехи по снижению зависимости от американской валюты в международных расчетах в последние годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных