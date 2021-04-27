Bloomberg узнал о падении доли доллара в расчетах за экспорт России ниже 50%
Доля доллара в экспортных расчетах России в IV квартале 2020 г. впервые упала ниже 50% — до 48,3%. Это произошло за счет торговли с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные российского Центробанка.
Как пишет издание, еще в 2019 г. доля доллара в расчетах за российский экспорт превышала 61%. Нынешнее снижение произошло за счет торговли с Китаем, больше чем 80% которой велось в евро. Благодаря этому доля европейской валюты в расчетах за российский экспорт в IV квартале 2020 г. выросла до 36,1%, более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
В конце февраля Минфин объявил об изменении фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% — в японских иенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45 до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».
После этого замглавы МИДа Сергей Рябков, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин высказались о необходимости дальнейшей дедолларизации российской экономики и отметили уже достигнутые успехи по снижению зависимости от американской валюты в международных расчетах в последние годы.