США выделили Украине $7,85 млн на поддержку вооруженных сил

В марте сообщалось, что Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн. Пентагон отмечал, что остальные $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные конгрессом США, будут предоставлены, когда минобороны в сотрудничестве с госдепартаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.