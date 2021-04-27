США выделили Украине $7,85 млн на поддержку вооруженных сил
США выделили очередной транш помощи украинским вооруженным силам на общую сумму $7,85 млн, сообщает американское посольство в Киеве в Twitter.
«Соединенные Штаты продолжают оказывать непоколебимую поддержку вооруженным силам Украины, выделяя $7,85 млн на совершенствование управления и связи, а также покупку запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения», — говорится в сообщении диппредставительства.
Отмечается, что с 2014 г. США предоставили украинской армии более $2 млрд поддержки.
Как сообщает ТАСС, в рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 гг. было выделено по $350 млн, в 2019 г. — $250 млн, в 2020 г. — $300 млн.
В марте сообщалось, что Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн. Пентагон отмечал, что остальные $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные конгрессом США, будут предоставлены, когда минобороны в сотрудничестве с госдепартаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.