США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн

В частности, средства пойдут на закупку двух дополнительных патрульных катеров Mark IV «для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод». Также в счет этого транша будут закуплены контрартиллерийские радары, тактическое и медицинское оборудование, в том числе для эвакуации раненых с поля боя, также будет проводиться постоянная поддержка возможностей по получению спутниковых снимков и их анализа.