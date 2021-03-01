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США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн

Ведомости

Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн, говорится в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.

«Департамент обороны объявляет о новом пакете на сумму $125 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», — заявили в Пентагоне, добавив, что в средства выделяются как на оборудование, так и на консультативные услуги, «чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО».  

В частности, средства пойдут на закупку двух дополнительных патрульных катеров Mark IV «для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод». Также в счет этого транша будут закуплены контрартиллерийские радары, тактическое и медицинское оборудование, в том числе для эвакуации раненых с поля боя, также будет проводиться постоянная поддержка возможностей по получению спутниковых снимков и их анализа.

«Остальные $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Госдепартаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году», — пояснили в Пентагоне, выразив надежду, что украинские власти продолжат реформы своих вооруженных сил, в том числе по линии увеличения прозрачности и борьбы с коррупцией.

Там также отметили, что с 2014 г. США по линии военного ведомства выделили Киеву около $2 млрд.

В конце февраля американский президент Джо Байден заявил, что США не признают и никогда не признают «аннексию» Крыма Россией и вместе с Украиной будут противостоять «агрессивным действиям» Москвы.

Ранее по теме: Пентагон заявил о приверженности США усилению армии Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных