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Пентагон заявил о приверженности США усилению армии Украины

Ведомости

США привержены усилению войск Украины для борьбы с российской агрессией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, говорится на сайте Пентагона. Разговор состоялся с целью укрепления стратегического партнерства между США и Украиной.

«Глава Пентагона Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — говорится в сообщении. 

Остин добавил, что Украина должна продолжать реформу обороны страны. Таран поблагодарил США за постоянную поддержку и заявил, что оборонный сектор Украины будет преобразован в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

В декабре прошлого года сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрено в том числе выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных