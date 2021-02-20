Пентагон заявил о приверженности США усилению армии Украины

«Глава Пентагона Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — говорится в сообщении.