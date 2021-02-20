Пентагон заявил о приверженности США усилению армии Украины
США привержены усилению войск Украины для борьбы с российской агрессией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, говорится на сайте Пентагона. Разговор состоялся с целью укрепления стратегического партнерства между США и Украиной.
«Глава Пентагона Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — говорится в сообщении.
Остин добавил, что Украина должна продолжать реформу обороны страны. Таран поблагодарил США за постоянную поддержку и заявил, что оборонный сектор Украины будет преобразован в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
В декабре прошлого года сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрено в том числе выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн.