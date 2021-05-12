США стали лидером по закупкам российского мороженого

В целом, Россия входит в топ-20 мировых производителей этого продукта. В 2020 г. на российской территории произведено 451 000 т мороженого, что на 8% больше показателя 2019 г., а экспорт за пять лет вырос в 2 раза, с 13 000 т в 2015 г. до 26 000 т в 2020 г. «За 5 лет число стран — импортеров российского мороженого расширилось с 24 до 35, в том числе поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Конго, ОАЭ», — отметили в «Агроэкспорте».