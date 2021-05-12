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США стали лидером по закупкам российского мороженого

Ведомости

Рост экспорта российского мороженого в I квартале 2021 г. увеличился на 61% благодаря поставкам в США, которые увеличили закупки почти в четыре раза. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

«Основным драйвером стали поставки мороженого в США, которые выросли в 3,7 раза до 1900 т на сумму $4,7 млн. Экспорт данной продукции в США развивается все последние годы, и в начале 2021 г. эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого», — говорится в сообщении «Агроэкспорта». Второе место по закупкам российского мороженого занял Китай (+ 43% до 576 т в физическом выражении и +66% до $2,6 млн в стоимостном). Тройку лидеров замкнул Казахстан, который сократил поставки на 57% до 986 т, или на 17%, до $2 млн в стоимостном выражении.

В топ-5 импортеров российского мороженого также входят Монголия и Украина. Отгрузки в Монголию составили 559 т (+54%) на сумму $1,4 млн (+74%), на Украину — 260 т (+24%) стоимостью $692 000 (+31%).

В целом, Россия входит в топ-20 мировых производителей этого продукта. В 2020 г. на российской территории произведено 451 000 т мороженого, что на 8% больше показателя 2019 г., а экспорт за пять лет вырос в 2 раза, с 13 000 т в 2015 г. до 26 000 т в 2020 г. «За 5 лет число стран — импортеров российского мороженого расширилось с 24 до 35, в том числе поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Конго, ОАЭ», — отметили в «Агроэкспорте».

В целом в мире, по данным «Агроэкспорта», с начала 2020 г. потребление мороженого увеличилось в условиях пандемии коронавируса и необходимости больше находиться дома, в том числе из-за вводимых властями ограничений на передвижения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных