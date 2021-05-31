В МИДе объяснили ситуацию с поставками газа через Украину

В апреле украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, Кремль демонстрирует «свою готовность использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своих геополитических амбиций». Против строительства «Северного потока — 2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Его строительство планируется завершить в текущем году.