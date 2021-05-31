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В МИДе объяснили ситуацию с поставками газа через Украину

Ведомости

Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока будут действовать соответствующие контракты, затем пройдут переговоры «Газпрома» и их партнеров в республике, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — сказал Биричевский. Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа и не намерена приостанавливать поставки газа через Украину, отметил он. «Северный поток — 2» — это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства, напомнил дипломат.

Ранее пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила о сокращении транзита российского газа через территорию страны в 2020 г. на 38% по сравнению с 2019 г. В компании пояснили, что объем транзита газа сократился после запуска новых газопроводов в обход Украины. Также на динамику повлияли цены на газ в ЕС и значительные запасы топлива в европейских подземных хранилищах.

В апреле украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, Кремль демонстрирует «свою готовность использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своих геополитических амбиций». Против строительства «Северного потока — 2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Его строительство планируется завершить в текущем году.

Ранее по теме: Вице-премьер Украины заявил о риске «непоправимого ослабления» страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных