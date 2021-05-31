В МИДе объяснили ситуацию с поставками газа через Украину
Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока будут действовать соответствующие контракты, затем пройдут переговоры «Газпрома» и их партнеров в республике, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — сказал Биричевский. Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа и не намерена приостанавливать поставки газа через Украину, отметил он. «Северный поток — 2» — это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства, напомнил дипломат.
Ранее пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила о сокращении транзита российского газа через территорию страны в 2020 г. на 38% по сравнению с 2019 г. В компании пояснили, что объем транзита газа сократился после запуска новых газопроводов в обход Украины. Также на динамику повлияли цены на газ в ЕС и значительные запасы топлива в европейских подземных хранилищах.
В апреле украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, Кремль демонстрирует «свою готовность использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своих геополитических амбиций». Против строительства «Северного потока — 2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Его строительство планируется завершить в текущем году.