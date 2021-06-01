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Инфляция в еврозоне достигла трехлетнего максимума

Ведомости

Инфляция в зоне евро по итогам мая составит, по предварительным оценкам, 2%, следует из материалов Статистического управление ЕС (Eurostat). Это станет максимальным показателем с октября 2018 г.

Как следует из документа, по итогам апреля инфляция в еврозоне составила 1,6%. Ускорение инфляции произошло из-за резкого роста цен на энергоносители в мае — на 13,1%. На втором месте — рост цен на рынке услуг (1,1%). На третьем месте по удорожанию — промышленные товары — 0,7%. Продукты, алкоголь и табак выросли в цене на 0,6%.

В целом показатель базовой инфляции — без учета цен на энергоносители и продовольствие — в еврозоне в мае составил 0,9%, а месяцем ранее — 0,7%. Больше всего цены выросли в Люксембурге (4%), Литве (3,5%), Эстонии (3,1%) и Австрии (3%). Отрицательный показатель инфляции в мае отмечен только в Греции (-1,1%).

В то же время, по данным Европейского центробанка (ЕЦБ), покупательская активность в последние месяцы росла самыми быстрыми темпами почти за четверть века, производители сократили запасы продукции до самого низкого уровня с ноября 2009 г. 

В апреле этого года потребительская инфляция в США достигла 4,2% относительно того же месяца прошлого года (2,6%), таким образом, показав максимальные темпы с 2008 г. По сравнению с мартом в апреле рост цен составил 0,8%, что является самым большим ежемесячным ростом с 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных