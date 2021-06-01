Инфляция в еврозоне достигла трехлетнего максимума

В апреле этого года потребительская инфляция в США достигла 4,2% относительно того же месяца прошлого года (2,6%), таким образом, показав максимальные темпы с 2008 г. По сравнению с мартом в апреле рост цен составил 0,8%, что является самым большим ежемесячным ростом с 2009 г.