Инфляция в еврозоне достигла трехлетнего максимума
Инфляция в зоне евро по итогам мая составит, по предварительным оценкам, 2%, следует из материалов Статистического управление ЕС (Eurostat). Это станет максимальным показателем с октября 2018 г.
Как следует из документа, по итогам апреля инфляция в еврозоне составила 1,6%. Ускорение инфляции произошло из-за резкого роста цен на энергоносители в мае — на 13,1%. На втором месте — рост цен на рынке услуг (1,1%). На третьем месте по удорожанию — промышленные товары — 0,7%. Продукты, алкоголь и табак выросли в цене на 0,6%.
В целом показатель базовой инфляции — без учета цен на энергоносители и продовольствие — в еврозоне в мае составил 0,9%, а месяцем ранее — 0,7%. Больше всего цены выросли в Люксембурге (4%), Литве (3,5%), Эстонии (3,1%) и Австрии (3%). Отрицательный показатель инфляции в мае отмечен только в Греции (-1,1%).
В то же время, по данным Европейского центробанка (ЕЦБ), покупательская активность в последние месяцы росла самыми быстрыми темпами почти за четверть века, производители сократили запасы продукции до самого низкого уровня с ноября 2009 г.
В апреле этого года потребительская инфляция в США достигла 4,2% относительно того же месяца прошлого года (2,6%), таким образом, показав максимальные темпы с 2008 г. По сравнению с мартом в апреле рост цен составил 0,8%, что является самым большим ежемесячным ростом с 2009 г.