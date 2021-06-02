Правительство сократило финансирование программы развития «зеленой» энергетики

В правительстве пояснили, что корректировки потребовались в связи с продлением программы поддержки ВИЭ с 2024 г. до 2035 г. К этому сроку в России должно быть «введено более 12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии», то есть примерно по 6 ГВт в период 2014-2024 и 2025-2035 гг. «Общий объем господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей», — говорится в сообщении.