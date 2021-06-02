Правительство сократило финансирование программы развития «зеленой» энергетики
Правительство России сократило объемы поддержки проектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с изначально предполагавшихся 437 млрд руб. до 360 млрд руб., сообщает пресс-служба кабмина.
В правительстве пояснили, что корректировки потребовались в связи с продлением программы поддержки ВИЭ с 2024 г. до 2035 г. К этому сроку в России должно быть «введено более 12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии», то есть примерно по 6 ГВт в период 2014-2024 и 2025-2035 гг. «Общий объем господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В январе «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что объем программы поддержки создания в России генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025–2035 гг. могут сократить почти на четверть, до 306 млрд руб. Это финансирование, по словам собеседников «Ведомостей», в начале года было согласовано Минэнерго и Минэкономразвития. В ведомствах тогда официально подтвердили согласование суммы, но саму цифру не называли.
При этом в октябре 2019 г. финансирование программы Минэкономразвития предлагало сократить еще радикальнее — в два раза, до 200 млрд руб. Собеседники «Ведомостей» поясняли такой подход опасениями Минэка, что рост стоимости электроэнергии не удастся удержать в пределах инфляции, поскольку капзатраты на новые стройки ВИЭ-генерации закладываются в энерготариф. В Минэнерго были против сокращения.
Текущая программа поддержки ВИЭ (солнечные, ветряные электростанции и малые ГЭС) реализуется с 2014 по 2024 г. Проектам, прошедшим отбор, гарантируется окупаемость инвестиций с базовой доходностью 12% годовых за счет повышенных платежей оптовых потребителей.