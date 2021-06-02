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Правительство сократило финансирование программы развития «зеленой» энергетики

Ведомости

Правительство России сократило объемы поддержки проектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с изначально предполагавшихся 437 млрд руб. до 360 млрд руб., сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве пояснили, что корректировки потребовались в связи с продлением программы поддержки ВИЭ с 2024 г. до 2035 г. К этому сроку в России должно быть «введено более 12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии», то есть примерно по 6 ГВт в период 2014-2024 и 2025-2035 гг. «Общий объем господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В январе «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что объем программы поддержки создания в России генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025–2035 гг. могут сократить почти на четверть, до 306 млрд руб. Это финансирование, по словам собеседников «Ведомостей», в начале года было согласовано Минэнерго и Минэкономразвития. В ведомствах тогда официально подтвердили согласование суммы, но саму цифру не называли.

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При этом в октябре 2019 г. финансирование программы Минэкономразвития предлагало сократить еще радикальнее — в два раза, до 200 млрд руб. Собеседники «Ведомостей» поясняли такой подход опасениями Минэка, что рост стоимости электроэнергии не удастся удержать в пределах инфляции, поскольку капзатраты на новые стройки ВИЭ-генерации закладываются в энерготариф. В Минэнерго были против сокращения.

Текущая программа поддержки ВИЭ (солнечные, ветряные электростанции и малые ГЭС) реализуется с 2014 по 2024 г. Проектам, прошедшим отбор, гарантируется окупаемость инвестиций с базовой доходностью 12% годовых за счет повышенных платежей оптовых потребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных