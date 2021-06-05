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Сечин допустил формирование дефицита ряда металлов из-за энергетического перехода

Ведомости

Энергетический переход, выражающийся в том числе в росте производства электромобилей и систем хранения электроэнергии, может спровоцировать дефицит ряда металлов и последующий взрывной рост цен на них, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели на ПМЭФ. Он привел оценку Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которой, спрос на литий вырастет более чем в 40 раз к 2040 году, на кобальт и никель – приблизительно в 20 раз.

«Столь значительный рост вызывает сомнения в достаточности текущих запасов, а также инвестиций в разведку и добычу этих металлов. В этих условиях с высокой вероятностью можно ожидать взрывного роста цен», — отметил глава «Роснефти», подчеркнув, что по оценке МЭА, удвоение цен на литий и никель сведёт на нет ожидающееся снижение удельных затрат на производство батарей, связанное с двукратным ростом масштаба производства.

Сечин напомнил, что добыча почти 80% руд, используемых для производства данных металлов, монополизирована или расположена в нестабильных регионах. Например, около 70% добычи кобальта приходится на Демократическую Республику Конго. Также важно учитывать, что обрабатывающие мощности сконцентрированы в очень ограниченном числе стран, подчеркнул Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергетического перехода может являться прерванный многолетний тренд на снижение цен на солнечные модули, которые в 2021 году подорожали на 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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