Сечин допустил формирование дефицита ряда металлов из-за энергетического перехода

Энергетический переход, выражающийся в том числе в росте производства электромобилей и систем хранения электроэнергии, может спровоцировать дефицит ряда металлов и последующий взрывной рост цен на них, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели на ПМЭФ. Он привел оценку Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которой, спрос на литий вырастет более чем в 40 раз к 2040 году, на кобальт и никель – приблизительно в 20 раз.