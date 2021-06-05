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Сечин отметил роль пандемии в формировании многополярного мира

Ведомости

Пандемия коронавируса обострила проблемы в мировой экономике, это создало дополнительную основу для развития многополярного мира, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В мировой экономике последние 20 лет копились проблемы. Это долг, безработица, растущее социальное неравенство и многие другие. Пандемия лишь обострила их. Один из результатов пандемии – это регионализация рынков, которая приходит на смену глобализму. Каждая страна ищет свой путь, в том числе путь выхода из пандемии. Это проявляется в том, как закрываются и открываются границы и рынки, как организовано производство и распределение вакцин в мире и сама вакцинация», — сказал Сечин.

«В результате создается дополнительная основа для развития многополярного мира, формирования мощных региональных центров, укрепления роли национальных валют», — подчеркнул он.

По словам главы «Роснефти», признаки регионализации будут проявляться все сильнее при увеличении длительности пандемии.

«При этом важно избежать конфронтации, обеспечить конструктивный диалог, не допуская непродуктивного расходования огромных средств, на то, что приводит к выпуску «пушек вместо масла»», — резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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