Сечин отметил роль пандемии в формировании многополярного мира
Пандемия коронавируса обострила проблемы в мировой экономике, это создало дополнительную основу для развития многополярного мира, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«В мировой экономике последние 20 лет копились проблемы. Это долг, безработица, растущее социальное неравенство и многие другие. Пандемия лишь обострила их. Один из результатов пандемии – это регионализация рынков, которая приходит на смену глобализму. Каждая страна ищет свой путь, в том числе путь выхода из пандемии. Это проявляется в том, как закрываются и открываются границы и рынки, как организовано производство и распределение вакцин в мире и сама вакцинация», — сказал Сечин.
«В результате создается дополнительная основа для развития многополярного мира, формирования мощных региональных центров, укрепления роли национальных валют», — подчеркнул он.
По словам главы «Роснефти», признаки регионализации будут проявляться все сильнее при увеличении длительности пандемии.
«При этом важно избежать конфронтации, обеспечить конструктивный диалог, не допуская непродуктивного расходования огромных средств, на то, что приводит к выпуску «пушек вместо масла»», — резюмировал он.