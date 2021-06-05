Сечин заявил о рисках для мировой экономики из-за действий США

«В США, в отличие от Китая, мы наблюдаем стимулирование не столько реального производства, сколько фондового рынка. Резкий приток средств на фондовый рынок, капитализация которого уже более чем вдвое превысила американский ВВП, может повлечь значительную коррекцию, – как это было уже не раз, – сравнимую с крахом доткомов в начале 2000-х годов. Капитализация ряда секторов растет без поддержки фундаментальных факторов, создавая риски для мировой экономики из-за возникновения “пузырей” на финансовых рынках», — сказал Сечин.