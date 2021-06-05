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Сечин заявил о рисках для мировой экономики из-за действий США

Ведомости

Рост денежной массы в США, который привёл к притоку средств на фондовый рынок, создаёт риски для мировой экономики, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«В США, в отличие от Китая, мы наблюдаем стимулирование не столько реального производства, сколько фондового рынка. Резкий приток средств на фондовый рынок, капитализация которого уже более чем вдвое превысила американский ВВП, может повлечь значительную коррекцию, – как это было уже не раз, – сравнимую с крахом доткомов в начале 2000-х годов. Капитализация ряда секторов растет без поддержки фундаментальных факторов, создавая риски для мировой экономики из-за возникновения “пузырей” на финансовых рынках», — сказал Сечин.

Сечин отметил, что меры американской администрации по поддержке экономики привели к росту денежной массы в США на 25% в 2020 году. «Наряду с проводимой американской Федеральной резервной системой политикой количественного смягчения эти программы поддержки экономики оказывают лишь ограниченное воздействие на восстановление реального сектора», — сказал Сечин.

Как пример быстрого выхода из кризиса в масштабах страны Сечин привел Китай, который сделал акцент на восстановлении реального сектора экономики. «Успехи Китая в борьбе с пандемией связаны с высокой степенью мобилизации всех ресурсов, своевременно начатыми карантинными мероприятиями, оперативно оказанной адресной помощью правительства наиболее пострадавшим отраслям», — сказал глава «Роснефти», подчеркнув, что по итогам 2020 года рост ВВП страны составил 2,3%, и уже в 2021 году он может вернуться к докризисным уровням.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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