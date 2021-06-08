Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей
Среди российских регионов самый высокий уровень безработицы в феврале-апреле 2021 г. зарегистрирован в Ингушетии, Тыве, Чечне, Дагестане и Республике Алтай, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Уровень безработицы в Ингушетии составил 32,2%, в Тыве – 20,4%, в Чечне – 18,1%, в Дагестане – 16,4%, в Алтае – 14,7%.
Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО – 2,4%, Санкт-Петербурге и Чукотке – по 2,5%, Татарстане – 2,8%, Москве и Ханты-Мансийском АО – 3%, Хабаровском крае – 3,4%.
По данным Минтруда, уровень безработицы в отдельных регионах существенно различается. «В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей, в 32 — уровень выполнения держится на отметке 98–99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу, а 12 субъектов находятся на особом контроле у Минтруда», — рассказали в ведомстве. В 12 регионах сложилась сложная ситуация с безработицей, там программы по восстановлению рынка труда будут скорректированы.
Согласно подсчетам Росстата, актуальным на апрель, больше всего безработных было в возрасте от 30 до 34 лет. Меньше всего же безработицы среди молодежи 15–19 лет.
По данным министерства, пик безработицы пришелся на август 2020 г., когда показатель составил 6,4%. В последние месяцы происходит устойчивое снижение безработицы: в апреле показатель снизился на 0,2 п.п., до 5,2%. В конце августа прошлого года помощник президента России по экономике Максим Орешкин заявил, что ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 г.