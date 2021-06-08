Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей

По данным Минтруда, уровень безработицы в отдельных регионах существенно различается. «В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей, в 32 — уровень выполнения держится на отметке 98–99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу, а 12 субъектов находятся на особом контроле у Минтруда», — рассказали в ведомстве. В 12 регионах сложилась сложная ситуация с безработицей, там программы по восстановлению рынка труда будут скорректированы.