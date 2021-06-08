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Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей

Ведомости

Среди российских регионов самый высокий уровень безработицы в феврале-апреле 2021 г. зарегистрирован в Ингушетии, Тыве, Чечне, Дагестане и Республике Алтай, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Уровень безработицы в Ингушетии составил 32,2%, в Тыве – 20,4%, в Чечне – 18,1%, в Дагестане – 16,4%, в Алтае – 14,7%.

Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО – 2,4%, Санкт-Петербурге и Чукотке – по 2,5%, Татарстане – 2,8%, Москве и Ханты-Мансийском АО – 3%, Хабаровском крае – 3,4%.

По данным Минтруда, уровень безработицы в отдельных регионах существенно различается. «В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей, в 32 — уровень выполнения держится на отметке 98–99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу, а 12 субъектов находятся на особом контроле у Минтруда», — рассказали в ведомстве. В 12 регионах сложилась сложная ситуация с безработицей, там программы по восстановлению рынка труда будут скорректированы.

Согласно подсчетам Росстата, актуальным на апрель, больше всего безработных было в возрасте от 30 до 34 лет. Меньше всего же безработицы среди молодежи 15–19 лет.

По данным министерства, пик безработицы пришелся на август 2020 г., когда показатель составил 6,4%. В последние месяцы происходит устойчивое снижение безработицы: в апреле показатель снизился на 0,2 п.п., до 5,2%. В конце августа прошлого года помощник президента России по экономике Максим Орешкин заявил, что ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 г.

Ранее по теме: Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных