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Власти обязали госкомпании направлять минимум 50% прибыли на дивиденды

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым все госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО, сообщила пресс-служба правительства.

Новый подход предполагает введение единого норматива по отчислениям на дивиденды для всех госкомпаний. Кроме того, власти приняли решение отказаться от практики выплаты дивидендов исходя из нескорректированной прибыли.

«При расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют», — говорится в сообщении кабмина.

Компании, которые не обязаны составлять отчетность по МСФО, будут направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ без учета «доходов и расходов, связанных с признанием убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов, а также с их списанием»; разницы между рыночной стоимостью финансовых вложений на отчетную дату и их предыдущей оценкой; доходов и расходов, связанных с разницей в курсах валют.

Предполагается, что новый подход позволит более точно прогнозировать объем поступлений в казну, так как дивиденды по акциям, которые находятся в федеральной собственности, направляются в бюджет. Кроме того, изменения должны повысить прозрачность дивидендной политики. Наконец, новые нормы сбалансируют инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами, заявили в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных