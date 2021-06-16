Власти обязали госкомпании направлять минимум 50% прибыли на дивиденды

Компании, которые не обязаны составлять отчетность по МСФО, будут направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ без учета «доходов и расходов, связанных с признанием убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов, а также с их списанием»; разницы между рыночной стоимостью финансовых вложений на отчетную дату и их предыдущей оценкой; доходов и расходов, связанных с разницей в курсах валют.