Власти обязали госкомпании направлять минимум 50% прибыли на дивиденды
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым все госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО, сообщила пресс-служба правительства.
Новый подход предполагает введение единого норматива по отчислениям на дивиденды для всех госкомпаний. Кроме того, власти приняли решение отказаться от практики выплаты дивидендов исходя из нескорректированной прибыли.
«При расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют», — говорится в сообщении кабмина.
Компании, которые не обязаны составлять отчетность по МСФО, будут направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ без учета «доходов и расходов, связанных с признанием убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов, а также с их списанием»; разницы между рыночной стоимостью финансовых вложений на отчетную дату и их предыдущей оценкой; доходов и расходов, связанных с разницей в курсах валют.
Предполагается, что новый подход позволит более точно прогнозировать объем поступлений в казну, так как дивиденды по акциям, которые находятся в федеральной собственности, направляются в бюджет. Кроме того, изменения должны повысить прозрачность дивидендной политики. Наконец, новые нормы сбалансируют инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами, заявили в правительстве.