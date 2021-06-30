Путин объяснил рост цен на продукты общемировыми тенденциями

Он отметил, что правительство принимает меры для сдерживания роста цен. «Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — это первая мера. Вторая мера — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере промышленной торговли таможенные пошлины вывозные. И вопрос идет о других мерах регулирования. В целом, конечно, государство обращает на это внимание, может быть иногда несвоевременно, я как раз об этом говорил на встрече с правительством. Меры, повторяю еще раз, принимаются», — сказал он.