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Путин объяснил рост цен на продукты общемировыми тенденциями

Ведомости

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на продукты рядом факторов. По его словам, на цены повлияли как и общемировые тенденции по росту цен на продовольствие, так и недостаточное производство овощей и фруктов для внутреннего потребления. Об этом он рассказал в ходе «Прямой линии», трансляция которой проходит на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос о том, почему эквадорские бананы стоят не дороже российской моркови. 

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много […] У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого (года — прим. ред.) больше всего вырос сахар — на 41%, потом подсолнечное масло», — сказал президент.  

Он отметил, что правительство принимает меры для сдерживания роста цен. «Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — это первая мера. Вторая мера — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере промышленной торговли таможенные пошлины вывозные. И вопрос идет о других мерах регулирования. В целом, конечно, государство обращает на это внимание, может быть иногда несвоевременно, я как раз об этом говорил на встрече с правительством. Меры, повторяю еще раз, принимаются», — сказал он.  

Путин также заявил, что на рост цен мог повлиять фактор недостатка производства овощей и фруктов для внутреннего потребления. 

«У нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки например на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будет примерно 22 миллиона и надеюсь нам хватит с лихвой. Поэтому, завозят, как правило не из соседнего региона, а из-за границы, где потеплее — из Белоруссии или Турции везут. […]Овощи и фрукты у нас производятся пока в недостаточном для внутреннего потребления объеме», — отметил президент.  

16 июня премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Минсельхоз «с максимальным вниманием и ответственностью» мониторить цены на социально значимые продукты питания и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей. В мае рост цен на данную категорию товаров составил 8,07% в годовом выражении. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%.

В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6%. Она составила 6,02%. Продукты питания подорожали на 8,07%, а алкоголь — на 2,33%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%. В дальнейшем темпы роста цен продолжили ускоряться. В марте годовая инфляция достигла пятилетнего максимума в 5,8%, а в апреле снизилась до 5,5%, что ЦБ объяснил эффектом высокой базы прошлого года. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных