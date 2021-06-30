Путин объяснил рост цен на продукты общемировыми тенденциями
Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на продукты рядом факторов. По его словам, на цены повлияли как и общемировые тенденции по росту цен на продовольствие, так и недостаточное производство овощей и фруктов для внутреннего потребления. Об этом он рассказал в ходе «Прямой линии», трансляция которой проходит на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос о том, почему эквадорские бананы стоят не дороже российской моркови.
«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много […] У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого (года — прим. ред.) больше всего вырос сахар — на 41%, потом подсолнечное масло», — сказал президент.
Он отметил, что правительство принимает меры для сдерживания роста цен. «Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — это первая мера. Вторая мера — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере промышленной торговли таможенные пошлины вывозные. И вопрос идет о других мерах регулирования. В целом, конечно, государство обращает на это внимание, может быть иногда несвоевременно, я как раз об этом говорил на встрече с правительством. Меры, повторяю еще раз, принимаются», — сказал он.
Путин также заявил, что на рост цен мог повлиять фактор недостатка производства овощей и фруктов для внутреннего потребления.
«У нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки например на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будет примерно 22 миллиона и надеюсь нам хватит с лихвой. Поэтому, завозят, как правило не из соседнего региона, а из-за границы, где потеплее — из Белоруссии или Турции везут. […]Овощи и фрукты у нас производятся пока в недостаточном для внутреннего потребления объеме», — отметил президент.
16 июня премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Минсельхоз «с максимальным вниманием и ответственностью» мониторить цены на социально значимые продукты питания и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей. В мае рост цен на данную категорию товаров составил 8,07% в годовом выражении. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%.
В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6%. Она составила 6,02%. Продукты питания подорожали на 8,07%, а алкоголь — на 2,33%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%. В дальнейшем темпы роста цен продолжили ускоряться. В марте годовая инфляция достигла пятилетнего максимума в 5,8%, а в апреле снизилась до 5,5%, что ЦБ объяснил эффектом высокой базы прошлого года. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.