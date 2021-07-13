Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России

Объем ВВП России за 2020 г. составил, по оценке Росстата, почти 107 трлн руб. В целом он сократился на 3% по сравнению с 2019 г. из-за пандемии коронавируса. Это снижение стало самым сильным с 2009 г. Тогда экономика страны упала сразу на 7,9%.