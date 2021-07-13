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Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России

Ведомости

Доля нефтегазового сектора в ВВП России по итогам 2020 г. составила 15,2%, сообщил заместитель начальника отдела статистики произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.

В целом ведомство рассчитало этот показатель за 2017–2020 гг. В прошлом году он был наименьшим за всю историю наблюдений. Тогда стоимость нефти упала на фоне закрытия мировой экономики вследствие пандемии коронавируса.

Наибольшая доля нефтегазового сектора в ВВП России была зафиксирована в 2018 г. Она составила 21,1%. В 2017 и 2019 гг. показатели были на уровне 16,9% и 19,2% соответственно.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенко, в межстрановой перспективе средний по миру для крупных нефтегазовых стран показатель составляет 15–20%. При этом в США доля нефтегазового сектора в ВВП достигает 8%, в Канаде — меньше 10%, в Норвегии — 14%, в ОАЭ — 30%, а в Саудовской Аравии достигает 50%, пишет РБК,

Объем ВВП России за 2020 г. составил, по оценке Росстата, почти 107 трлн руб. В целом он сократился на 3% по сравнению с 2019 г. из-за пандемии коронавируса. Это снижение стало самым сильным с 2009 г. Тогда экономика страны упала сразу на 7,9%.

Ранее по теме: Росстат улучшил оценку сокращения ВВП России в первом квартале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных