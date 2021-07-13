Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России
Доля нефтегазового сектора в ВВП России по итогам 2020 г. составила 15,2%, сообщил заместитель начальника отдела статистики произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.
В целом ведомство рассчитало этот показатель за 2017–2020 гг. В прошлом году он был наименьшим за всю историю наблюдений. Тогда стоимость нефти упала на фоне закрытия мировой экономики вследствие пандемии коронавируса.
Наибольшая доля нефтегазового сектора в ВВП России была зафиксирована в 2018 г. Она составила 21,1%. В 2017 и 2019 гг. показатели были на уровне 16,9% и 19,2% соответственно.
По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенко, в межстрановой перспективе средний по миру для крупных нефтегазовых стран показатель составляет 15–20%. При этом в США доля нефтегазового сектора в ВВП достигает 8%, в Канаде — меньше 10%, в Норвегии — 14%, в ОАЭ — 30%, а в Саудовской Аравии достигает 50%, пишет РБК,
Объем ВВП России за 2020 г. составил, по оценке Росстата, почти 107 трлн руб. В целом он сократился на 3% по сравнению с 2019 г. из-за пандемии коронавируса. Это снижение стало самым сильным с 2009 г. Тогда экономика страны упала сразу на 7,9%.