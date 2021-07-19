Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

ЕР предложила торговым сетям и производителям заключить соглашение о снижении цен

Ведомости

Снизить цены на продовольствие в России можно через заключение соглашения между торговыми сетями и производителями об уменьшении наценок на социально значимые продукты, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы «Единой России» (ЕР) Алексей Гордеев в ходе совещания с членами правительства и главами регионов.

«Предлагаем правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», — приводит его слова пресс-служба партии.

По мнению Гордеева, одной из причин роста цен на продукты является отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами без посредников, то есть самими производителями без дополнительных наценок. В связи с этим он предложил организовать поставки сельхозпродукции сразу на рынки городов и ярмарки.

В ЕР отметили, что данную инициативу поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что цены на плодоовощную продукцию упадут, если количество ярмарок в регионах России увеличится вдвое. «Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга», — сказала она. 

По данным Росстата за июнь, цены на плодоовощную продукцию выросли в годовом выражении на 11,16%. При этом с начала года эта категория товаров подорожала на 15,74%. Более того, в июне по сравнению с маем стоимость свеклы повысилась на 58,38%, моркови — на 37,04%, картофеля — на 20,3%, белокочанной капусты — на 14,27%, репчатого лука — на 2,14%. В целом за месяц плодоовощные продукты выросли в цене на 2,35%.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.

Ранее по теме: Минпромторг потребует от ритейлеров снизить цены на овощи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных