ЕР предложила торговым сетям и производителям заключить соглашение о снижении цен
Снизить цены на продовольствие в России можно через заключение соглашения между торговыми сетями и производителями об уменьшении наценок на социально значимые продукты, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы «Единой России» (ЕР) Алексей Гордеев в ходе совещания с членами правительства и главами регионов.
«Предлагаем правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», — приводит его слова пресс-служба партии.
По мнению Гордеева, одной из причин роста цен на продукты является отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами без посредников, то есть самими производителями без дополнительных наценок. В связи с этим он предложил организовать поставки сельхозпродукции сразу на рынки городов и ярмарки.
В ЕР отметили, что данную инициативу поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что цены на плодоовощную продукцию упадут, если количество ярмарок в регионах России увеличится вдвое. «Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга», — сказала она.
По данным Росстата за июнь, цены на плодоовощную продукцию выросли в годовом выражении на 11,16%. При этом с начала года эта категория товаров подорожала на 15,74%. Более того, в июне по сравнению с маем стоимость свеклы повысилась на 58,38%, моркови — на 37,04%, картофеля — на 20,3%, белокочанной капусты — на 14,27%, репчатого лука — на 2,14%. В целом за месяц плодоовощные продукты выросли в цене на 2,35%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.