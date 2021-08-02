Bloomberg узнал об отказе Германии от блокировки «Северного потока — 2»
Германия не будет блокировать «Северный поток — 2», даже если Кремль попытается использовать газопровод в качестве «геополитического оружия», сообщил Bloomberg со ссылкой на берлинских чиновников, знакомых с ситуацией.
Вместо этого немецкое правительство может сосредоточиться на более широких санкциях на уровне Евросоюза. Это более сложный путь для ответных действий против Москвы, рассказали собеседники агентства. При этом один из представителей правительства Германии сообщил, что Берлин примет меры в случае применения «Северного потока — 2» в геополитических целях, но не уточнил, какие конкретно.
В то же время в США пытаются заставить Германию принять жесткие ответные меры, если в Кремле захотят использовать газопровод для «подрыва» Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, согласилась принять меры на национальном уровне.
Накануне кандидат в канцлеры Германии и лидер партии ХДС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что Германия введет санкции в отношении России в том случае, если Москва начнет использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия против Украины.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, Берлин и Вашингтон в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь минимум $1 млрд.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил о завершении его строительства на 99%.