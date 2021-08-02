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Bloomberg узнал об отказе Германии от блокировки «Северного потока — 2»

Ведомости

Германия не будет блокировать «Северный поток — 2», даже если Кремль попытается использовать газопровод в качестве «геополитического оружия», сообщил Bloomberg со ссылкой на берлинских чиновников, знакомых с ситуацией.

Вместо этого немецкое правительство может сосредоточиться на более широких санкциях на уровне Евросоюза. Это более сложный путь для ответных действий против Москвы, рассказали собеседники агентства. При этом один из представителей правительства Германии сообщил, что Берлин примет меры в случае применения «Северного потока — 2» в геополитических целях, но не уточнил, какие конкретно.

В то же время в США пытаются заставить Германию принять жесткие ответные меры, если в Кремле захотят использовать газопровод для «подрыва» Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, согласилась принять меры на национальном уровне.

Накануне кандидат в канцлеры Германии и лидер партии ХДС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что Германия введет санкции в отношении России в том случае, если Москва начнет использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия против Украины.

Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, Берлин и Вашингтон в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь минимум $1 млрд. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил о завершении его строительства на 99%.

Ранее по теме: Польская PGNiG запросила участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных