Польская PGNiG запросила участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»
Польская нефтегазовая компания PGNiG и ее дочерняя структура PGNiG Supply & Trading подали запрос на участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» — компании Nord Stream 2 AG, следует из сообщения на сайте польского концерна.
«PGNiG SA и PGNiG Supply & Trading подали запрос на участие в процедуре сертификации оператора трубопровода Nord Stream 2. Эта процедура определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке», — говорится в сообщении.
PGNiG вместе с дочерней компанией направили просьбу об участии в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG в немецкий регулирующий орган — Федеральное сетевое агентство.
«Компания Nord Stream 2 AG не хочет соблюдать основные принципы III энергетического пакета, целью которых является обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. В частности, владелец Nord Stream 2 хочет избежать применения требований, касающихся распределения собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов», — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
«Эти аргументы должны быть услышаны, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации», — добавил он.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
Помимо этого, в документе сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.