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Минпромторг поможет «АвтоВАЗу» возобновить производство автомобилей Lada

Ведомости

Минпромторг активно работает над обеспечением ритмичности поставок автоэлектроники на «АвтоВАЗ», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

13 августа «АвтоВАЗ» сообщил, что не станет возобновлять производство машин Lada Granta как минимум до 20 августа из-за проблем с поставками электронных компонентов. В свою очередь, Lada Niva в рабочую неделю с 16 по 20 августа будет производиться в ограниченном количестве. До 16 августа сотрудники «АвтоВАЗа» находились в плановом корпоративном отпуске. С 20 августа ожидается приостановка производства Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero.

«Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с "АвтоВАЗом" и производителями и поставщиками автоэлектроники. Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке», — сказали в Минпромторге (цитата по агентству «Прайм»).

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В июле «АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж. За месяц в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц). Этим летом «АвтоВАЗ» неоднократно останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов марки Bosch.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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