«АвтоВАЗ» отложит возобновление производства Lada Granta
«Автоваз» не станет возобновлять производство машин Lada Granta до 20 августа из-за проблем с поставками электронных компонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Lada Niva будет производиться в ограниченном количестве. До 16 августа сотрудники «Автоваз» находятся в плановом корпоративном отпуске.
«Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти — линия №5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), линия №3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия №1 (платформа B0) будет работать в течение двух дней (18-19 августа)», — говорится в сообщении автоконцерна.
При этом завод «Lada Ижевск», на котором производятся Lada Vesta и Vesta SW, планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок, отметили в компании.
В июле «Автоваз» резко снизил темпы продаж. За месяц в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц). Этим летом «АвтоВАЗ» неоднократно останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов марки Bosch.