«АвтоВАЗ» отложит возобновление производства Lada Granta

В июле «Автоваз» резко снизил темпы продаж. За месяц в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц). Этим летом «АвтоВАЗ» неоднократно останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов марки Bosch.