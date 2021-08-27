Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов газовых хранилищ

В НП «Совет рынка» сообщили о том, что сигналы генерирующих предприятий о потенциальных ограничениях по поставке газа для того, чтобы уложиться в согласованные лимиты, поступают на фоне заметного увеличения потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, происходит из-за восстановления экономики в целом, а также в связи с рекордно высокими температурами летом.