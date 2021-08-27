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Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов газовых хранилищ

Ведомости

Министерство энергетики России увидело риски невыполнения «Газпромом» обязательств по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), которые используются для покрытия максимума потребления топлива в осенне-зимний период, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол состоявшегося 16 августа совещания заместителя главы ведомства Евгения Грабчака.

Как следует из документа, опасения обусловлены потреблением газа генерирующими компаниями — энергообъектами «Интер РАО» и «Квадра» — «свыше установленных договорами значений в условиях имеющихся технологических ограничений в газотранспортной сети и на объектах по переработке газового конденсата». 

В «Газпроме» подтвердили изданию наличие отбора газа компании предприятиями электроэнергетики сверх установленной нормы. Это привело к увеличению нагрузки на Единую систему газоснабжения России (ЕСГ) в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов. Поэтому «Газпром» хочет выступить с некоторыми предложениями для Минэнерго. Компания также готовит объекты ЕСГ к зимней эксплуатации, в том числе создает необходимый оперативный резерв газа в подземных хранилищах.

В «Интер РАО» пояснили изданию, что превышение объемов использования сырья связано с ситуацией, сложившейся в энергосистеме страны. В «Квадре» объяснили повышенную нагрузку исполнением задания «Системного оператора» в аномально жаркий период.

В НП «Совет рынка» сообщили о том, что сигналы генерирующих предприятий о потенциальных ограничениях по поставке газа для того, чтобы уложиться в согласованные лимиты, поступают на фоне заметного увеличения потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, происходит из-за восстановления экономики в целом, а также в связи с рекордно высокими температурами летом. 

В то же время замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что в данном случае не стоит опасаться опустения ПХГ. Имеется в виду именно возможное невыполнение ответственными органами объемов закачки, пояснил он.

В Минэнерго сообщили, что сейчас поставщики газа и генерирующие компании принимают совместные меры, чтобы соблюсти плановые объемы отбора газа. В ведомстве добавили, что энергетические компании уже выразили готовность теплоэлектростанций работать на резервном топливе, запасы которого сформированы в требуемых объемах.

Ранее по теме: «Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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