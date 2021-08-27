Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов газовых хранилищ
Министерство энергетики России увидело риски невыполнения «Газпромом» обязательств по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), которые используются для покрытия максимума потребления топлива в осенне-зимний период, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол состоявшегося 16 августа совещания заместителя главы ведомства Евгения Грабчака.
В «Газпроме» подтвердили изданию наличие отбора газа компании предприятиями электроэнергетики сверх установленной нормы. Это привело к увеличению нагрузки на Единую систему газоснабжения России (ЕСГ) в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов. Поэтому «Газпром» хочет выступить с некоторыми предложениями для Минэнерго. Компания также готовит объекты ЕСГ к зимней эксплуатации, в том числе создает необходимый оперативный резерв газа в подземных хранилищах.
В «Интер РАО» пояснили изданию, что превышение объемов использования сырья связано с ситуацией, сложившейся в энергосистеме страны. В «Квадре» объяснили повышенную нагрузку исполнением задания «Системного оператора» в аномально жаркий период.
В НП «Совет рынка» сообщили о том, что сигналы генерирующих предприятий о потенциальных ограничениях по поставке газа для того, чтобы уложиться в согласованные лимиты, поступают на фоне заметного увеличения потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, происходит из-за восстановления экономики в целом, а также в связи с рекордно высокими температурами летом.
В то же время замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что в данном случае не стоит опасаться опустения ПХГ. Имеется в виду именно возможное невыполнение ответственными органами объемов закачки, пояснил он.
В Минэнерго сообщили, что сейчас поставщики газа и генерирующие компании принимают совместные меры, чтобы соблюсти плановые объемы отбора газа. В ведомстве добавили, что энергетические компании уже выразили готовность теплоэлектростанций работать на резервном топливе, запасы которого сформированы в требуемых объемах.