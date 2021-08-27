В Совфеде оценили предложение по отмене МРОТа в России

«Мне кажется, что сейчас об этом рано говорить, мы только достигли уровня соотношения один к одному, когда прожиточный минимум и МРОТ — близки, сравнялись. Это был длительный путь, я хочу напомнить, что с начала 2000 г. они были в разных скоростных режимах, прожиточный минимум всегда опережал темпы роста МРОТа. МРОТ начинался с 83,49 руб. Сейчас, когда показатели сравнялись, нужно сделать некую оценку, что дальше делать», — сказал Рязанский RT.