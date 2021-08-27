В Совфеде оценили предложение по отмене МРОТа в России
Отменять показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России преждевременно, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева.
«Мне кажется, что сейчас об этом рано говорить, мы только достигли уровня соотношения один к одному, когда прожиточный минимум и МРОТ — близки, сравнялись. Это был длительный путь, я хочу напомнить, что с начала 2000 г. они были в разных скоростных режимах, прожиточный минимум всегда опережал темпы роста МРОТа. МРОТ начинался с 83,49 руб. Сейчас, когда показатели сравнялись, нужно сделать некую оценку, что дальше делать», — сказал Рязанский RT.
По мнению парламентария, сейчас необходимо более высокими темпами повышать МРОТ. Сам показатель он назвал «очень серьезным» для отношений сотрудников и работодателей.
Накануне Арефьев заявил, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы, поэтому его необходимо отменить. Он указал, что в России уже есть показатель прожиточного минимума (ПМ) и зарплаты в любом случае не должны быть ниже него.
На сегодняшний день МРОТ в России превышает величину ПМ. Так, в 2021 г. МРОТ установлен на уровне 12 792 руб. В следующем году показатель вырастет на 6,4% до 13 617 руб., сообщил Минтруд в начале июля. ПМ в текущем году составляет 11 653 руб. В 2022 г. его повысят на 2,5% до 11 950 руб.