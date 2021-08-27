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В Совфеде оценили предложение по отмене МРОТа в России

Ведомости

Отменять показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России преждевременно, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева.

«Мне кажется, что сейчас об этом рано говорить, мы только достигли уровня соотношения один к одному, когда прожиточный минимум и МРОТ — близки, сравнялись. Это был длительный путь, я хочу напомнить, что с начала 2000 г. они были в разных скоростных режимах, прожиточный минимум всегда опережал темпы роста МРОТа. МРОТ начинался с 83,49 руб. Сейчас, когда показатели сравнялись, нужно сделать некую оценку, что дальше делать», — сказал Рязанский RT.

По мнению парламентария, сейчас необходимо более высокими темпами повышать МРОТ. Сам показатель он назвал «очень серьезным» для отношений сотрудников и работодателей. 

Накануне Арефьев заявил, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы, поэтому его необходимо отменить. Он указал, что в России уже есть показатель прожиточного минимума (ПМ) и зарплаты в любом случае не должны быть ниже него.

На сегодняшний день МРОТ в России превышает величину ПМ. Так, в 2021 г. МРОТ установлен на уровне 12 792 руб. В следующем году показатель вырастет на 6,4% до 13 617 руб., сообщил Минтруд в начале июля. ПМ в текущем году составляет 11 653 руб. В 2022 г. его повысят на 2,5% до 11 950 руб.

Ранее по теме: В Госдуме призвали отказаться от МРОТ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных