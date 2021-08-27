Минфин предложил перераспределить доходы от акцизов на нефтепродукты и алкоголь
Министерство финансов внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому со следующего года в федеральный бюджет будут перечислять 100% доходов от акцизов на средние дистилляты вместо 50%, а регионам передадут дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
«Предлагаемая мера позволит исключить риски и неопределенность для бюджетов субъектов Российской Федерации, связанные с высокой степенью зависимости сумм акцизов на средние дистилляты от внешних факторов (в результате которых указанные акцизы могут принимать как положительные, так и отрицательные значения) и обеспечить поступление в региональные бюджеты доходов от стабильного источника, каким является часть акцизов на крепкий алкоголь», — следует из пояснительной записки к документу.
В ней также говорится, что размер доходов по акцизам на средние дистилляты сильно зависит от динамики цен на нефть. Согласно Налоговому кодексу, средними дистиллятами считаются жидкие смеси углеводородов, полученные в результате первичной или вторичной переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа и горючих сланцев, значение показателя плотности которых не превышает 930 кг/куб.м при температуре 20 градусов Цельсия.
Ранее доходы от акцизов на средние дистилляты распределялись поровну между федеральным бюджетом и бюджетами российских регионов. Однако колебания нефтяных цен привели к неравномерной динамике поступления и возмещения акциза. Так, с середины прошлого года возмещение акциза превысило его поступление, отметили в Минфине. Поэтому предложенное перераспределение бюджетных доходов направлено на повышение предсказуемости поступления средств российским регионам и недопущение появления у них выпадающих доходов.
Вместо средств с акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов страны передадут дополнительно 4% доходов от акцизов на производимую на территории России алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. В результате регионы получат около 9 млрд руб. — это соответствует сумме поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов государства до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 г., пояснили в Минфине.