Минфин предложил перераспределить доходы от акцизов на нефтепродукты и алкоголь

«Предлагаемая мера позволит исключить риски и неопределенность для бюджетов субъектов Российской Федерации, связанные с высокой степенью зависимости сумм акцизов на средние дистилляты от внешних факторов (в результате которых указанные акцизы могут принимать как положительные, так и отрицательные значения) и обеспечить поступление в региональные бюджеты доходов от стабильного источника, каким является часть акцизов на крепкий алкоголь», — следует из пояснительной записки к документу.