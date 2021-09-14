«Коммерсантъ» узнал об идее Минфина повысить налог на добычу для металлургов

С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.