«Коммерсантъ» узнал об идее Минфина повысить налог на добычу для металлургов
Минфин предлагает почти втрое повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний — до 3–5% от их выручки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как сообщили изданию, такой ориентир содержится в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленном Минфином. Ведомство объясняет необходимость роста НДПИ высокой прибылью металлургов при малых инвестициях. Собеседник газеты, близкий к правительству, говорит, что поправки к Налоговому кодексу о росте НДПИ сейчас активно обсуждаются и могут быть внесены 20 сентября. В них предлагается повысить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10.
Сейчас в России НДПИ для металлургов не превышает 1–2% от выручки. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что при повышении НДПИ до 5% налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд руб. в год. В большей степени потенциальный рост НДПИ может отразиться на компаниях с «мощной сырьевой базой» — «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что экспортеры сырья должны делиться сверхдоходами. Эти средства, по мнению министра, должны направляться на поддержку граждан, также благодаря обложению дополнительных доходов должны быть реализованы инициированные в августе выплаты военным и пенсионерам.
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.
По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Замминистра финансов Алексей Сазанов позже пояснил, что обсуждается вопрос плавающих ставок НДПИ с привязкой к ценам на мировых рынках. Их обсуждение может начаться, по словам Сазанова, в октябре.