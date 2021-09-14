Рубль вошел в число топ-20 мировых валют впервые за пять лет
Рубль в июле этого года впервые с 2016 г. попал в топ-20 популярных мировых валют, заняв в международных расчетах долю в 0,18%, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT. Как и пять лет назад, сейчас российская национальная валюта находится на последнем месте рейтинга, однако в предыдущий раз ее доля составляла 0,26%.
Возглавляет топ американский доллар: на него приходятся 39,38% международных расчетов. Далее следуют евро (38,43%), британский фунт стерлингов (5,99%), японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).
По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, возвращению рубля в топ-20 способствовало его активное продвижение Россией как средства международных расчетов с ее торговыми партнерами. Вдобавок из-за отказа некоторых государств от американского доллара доля этой валюты в общем объеме международных платежей сокращается, освобождая место для других. Так как на рубль приходится небольшая часть расчетов, даже незначительное изменение долей более «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на его место в рейтинге, пояснил аналитик.
Бабин отметил, что скоро доли доллара и евро в международных платежах, вероятно, снизятся. Это обусловлено масштабом и уровнем диверсификации экономик США и Европейского союза (ЕС).
Ранее, в июле, эксперты рассчитали «индекс бигмака», по которому сравнивается цена гамбургера в разных странах и на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость доллара США. Исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково в разных странах, и если этого не происходит, то курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. Российский рубль занял предпоследнее место в рейтинге. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что эта валюта недооценена на 59,9%.