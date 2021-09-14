Рубль вошел в число топ-20 мировых валют впервые за пять лет

Ранее, в июле, эксперты рассчитали «индекс бигмака», по которому сравнивается цена гамбургера в разных странах и на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость доллара США. Исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково в разных странах, и если этого не происходит, то курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. Российский рубль занял предпоследнее место в рейтинге. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что эта валюта недооценена на 59,9%.