В России ежегодно собирают порядка 23 млрд рублей экологических платежей

В августе Росприроднадзор заявил о росте количества экологических нарушений в России. За первое полугодие 2021 г. ведомство выявило такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 г. и 2019 г., сообщила глава ведомства Светлана Родионова, отметив, что средний размер одного штрафа составлял чуть больше 11 000 руб.