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В России ежегодно собирают порядка 23 млрд рублей экологических платежей

Ведомости

Ежегодно в России собирают порядка 23 млрд руб. экологических платежей, заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России». Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».

«Мы настраиваем механизм "окрашивания" средств от экологических платежей... Мы примерно по году собираем 23 млрд руб. таких штрафов, санкций, а 2% всего лишь шло на экологическую повестку», — сказал Козлов, отметив, что в будущем эти средства планируется направлять на финансирование экологических программ.

Ранее Козлов сообщал, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

В августе Росприроднадзор заявил о росте количества экологических нарушений в России. За первое полугодие 2021 г. ведомство выявило такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 г. и 2019 г., сообщила глава ведомства Светлана Родионова, отметив, что средний размер одного штрафа составлял чуть больше 11 000 руб.

Ранее по теме: Росприроднадзор зафиксировал рост числа экологических нарушений в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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