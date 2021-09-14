В России ежегодно собирают порядка 23 млрд рублей экологических платежей
Ежегодно в России собирают порядка 23 млрд руб. экологических платежей, заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России». Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».
«Мы настраиваем механизм "окрашивания" средств от экологических платежей... Мы примерно по году собираем 23 млрд руб. таких штрафов, санкций, а 2% всего лишь шло на экологическую повестку», — сказал Козлов, отметив, что в будущем эти средства планируется направлять на финансирование экологических программ.
Ранее Козлов сообщал, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
В августе Росприроднадзор заявил о росте количества экологических нарушений в России. За первое полугодие 2021 г. ведомство выявило такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 г. и 2019 г., сообщила глава ведомства Светлана Родионова, отметив, что средний размер одного штрафа составлял чуть больше 11 000 руб.