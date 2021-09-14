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Правительство продлит программу инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года

Ведомости

Власти прорабатывают условия продления программы инфраструктурных бюджетных кредитов для регионов до 2026 г., сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Регионы проявляют большой интерес к этому инструменту. По вашему поручению прорабатываем условия продления этой программы до 2026 г. с дополнительным лимитом. С Минфином активно обсуждаем механизмы и условия работы по данным проектам», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что объем внебюджетных источников, который планируется привлечь благодаря программе, составляет не менее 1 трлн руб. «Это масштабная программа с общим объемом финансирования более 2 трлн руб., которая позволит обновить инфраструктуру на местах и выполнить показатели национальных целей», — пояснил вице-премьер.

Хуснуллин сообщил, что на данный момент в рамках лимита, установленного для каждого региона, одобрены 10 заявок на кредиты на общую сумму 90 млрд руб. Средства получат Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Тюменская и Челябинская области, республики Саха, Крым и Санкт-Петербург.

В целом на рассмотрении находятся заявки регионов совокупно на 490 млрд руб., тогда как общий лимит по программе, предусмотренный до 2024 г., составляет 500 млрд руб. При этом прием заявок на кредиты еще не завершен: он проходит до 1 октября текущего года.

Правительство России утвердило правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов в конце июля этого года. В рамках программы регионы могут получить средства на развитие инфраструктуры по сниженной ставке 3% годовых и на срок от 15 лет. При этом погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Ранее в ходе выступления на съезде «Единой России» Путин предложил продлить данную программу до 2026 г.

Ранее по теме: Объем инвестиций по программе инфраструктурных кредитов составит ₽500 млрд за 2,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных