Правительство продлит программу инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года
Власти прорабатывают условия продления программы инфраструктурных бюджетных кредитов для регионов до 2026 г., сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Регионы проявляют большой интерес к этому инструменту. По вашему поручению прорабатываем условия продления этой программы до 2026 г. с дополнительным лимитом. С Минфином активно обсуждаем механизмы и условия работы по данным проектам», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что объем внебюджетных источников, который планируется привлечь благодаря программе, составляет не менее 1 трлн руб. «Это масштабная программа с общим объемом финансирования более 2 трлн руб., которая позволит обновить инфраструктуру на местах и выполнить показатели национальных целей», — пояснил вице-премьер.
Хуснуллин сообщил, что на данный момент в рамках лимита, установленного для каждого региона, одобрены 10 заявок на кредиты на общую сумму 90 млрд руб. Средства получат Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Тюменская и Челябинская области, республики Саха, Крым и Санкт-Петербург.
В целом на рассмотрении находятся заявки регионов совокупно на 490 млрд руб., тогда как общий лимит по программе, предусмотренный до 2024 г., составляет 500 млрд руб. При этом прием заявок на кредиты еще не завершен: он проходит до 1 октября текущего года.
Правительство России утвердило правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов в конце июля этого года. В рамках программы регионы могут получить средства на развитие инфраструктуры по сниженной ставке 3% годовых и на срок от 15 лет. При этом погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Ранее в ходе выступления на съезде «Единой России» Путин предложил продлить данную программу до 2026 г.