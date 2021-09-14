Правительство продлит программу инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года

Правительство России утвердило правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов в конце июля этого года. В рамках программы регионы могут получить средства на развитие инфраструктуры по сниженной ставке 3% годовых и на срок от 15 лет. При этом погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Ранее в ходе выступления на съезде «Единой России» Путин предложил продлить данную программу до 2026 г.