Цена нефти Brent достигла максимума с начала июля

Растут в цене и фьючерсы нефти марки WTI. К 4:22 мск они торговались по $73,64 за баррель. Это максимум со 2 августа. На закрытии вчерашних торгов топливо стоило $73,3 за баррель, а к 9:55 мск сегодня — $73,45 (+0,17%).