Цена нефти Brent достигла максимума с начала июля
Стоимость фьючерса нефти марки Brent к 4:30 мск 24 сентября достигла $77,74 за баррель, что является рекордным уровнем с 6 июля этого года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. В тот день максимальная стоимость топлива доходила до $77,84 руб. за баррель.
В начале второго летнего месяца цена на Brent превысила $77 за баррель впервые с октября 2018 г. Затем топливо стало постепенно дешеветь, 23 августа его минимальная цена упала до $64,6 за баррель. Затем фьючерсы этой марки вновь начали дорожать.
На закрытии вчерашних торгов Brent стоила $77,25 за баррель. Сегодня в 9:55 мск она подорожала до $77,56 за баррель (примерно 0,4%).
Растут в цене и фьючерсы нефти марки WTI. К 4:22 мск они торговались по $73,64 за баррель. Это максимум со 2 августа. На закрытии вчерашних торгов топливо стоило $73,3 за баррель, а к 9:55 мск сегодня — $73,45 (+0,17%).
Ранее аналитики Bank of America заявили, что из-за дефицита газа на фоне холодной зимы нефть может подорожать до $100 за баррель в I квартале 2022 г. Текущую макроэкономическую ситуацию эксперты оценили как чрезвычайно благоприятную для нефтедобывающих компаний.