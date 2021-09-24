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Цена нефти Brent достигла максимума с начала июля

Ведомости

Стоимость фьючерса нефти марки Brent к 4:30 мск 24 сентября достигла $77,74 за баррель, что является рекордным уровнем с 6 июля этого года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. В тот день максимальная стоимость топлива доходила до $77,84 руб. за баррель. 

В начале второго летнего месяца цена на Brent превысила $77 за баррель впервые с октября 2018 г. Затем топливо стало постепенно дешеветь, 23 августа его минимальная цена упала до $64,6 за баррель. Затем фьючерсы этой марки вновь начали дорожать.

На закрытии вчерашних торгов Brent стоила $77,25 за баррель. Сегодня в 9:55 мск она подорожала до $77,56 за баррель (примерно 0,4%).

Растут в цене и фьючерсы нефти марки WTI. К 4:22 мск они торговались по $73,64 за баррель. Это максимум со 2 августа. На закрытии вчерашних торгов топливо стоило $73,3 за баррель, а к 9:55 мск сегодня — $73,45 (+0,17%). 

Ранее аналитики Bank of America заявили, что из-за дефицита газа на фоне холодной зимы нефть может подорожать до $100 за баррель в I квартале 2022 г. Текущую макроэкономическую ситуацию эксперты оценили как чрезвычайно благоприятную для нефтедобывающих компаний.

Ранее по теме: Bank of America допустил рост цен на нефть до $100 за баррель из-за дефицита газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных