Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Объем переводов из России в страны СНГ в августе обновил трехлетний рекорд

Ведомости

Объем транзакций, выполненных физическими лицами через системы денежных переводов из России в страны СНГ, в августе 2021 г. достиг максимальной отметки за более чем три года. Это следует из отчета Банка России, в который включены данные платежных систем Contact, «Вестерн Юнион», «Золотая корона», «Юнистрим», а также «Почты России».

Августовский показатель составил $803 млн, или 57,6 трлн руб. Это максимальная отметка с июня 2018 г., когда было отправлено $904 млн. Предыдущий рекорд был установлен в июне этого года ($720 млн). Кроме того, объем средств, переведенных в августе физлицами из России в страны СНГ, превысил аналогичный показатель прошлого года на треть. Тогда общая сумма переводов достигла $604 млн.

Средний чек перевода в августе 2021 г. составил $278, превысив размер среднего чека перевода в прошлом августе ($262). Средний ежемесячный объем трансграничных переводов в январе-мае составил $498 млн (максимальное значение в мае — $563 млн).

На переводы в страны СНГ приходится около 90% денежных транзакций из России. В августе директор сервиса «Золотая корона» Иван Ситнов объяснил, что объем переводов вырос из-за резкого роста доходов мигрантов: из-за закрытия границ конкуренция за рабочую силу выросла, и в некоторых профессиях зарплаты мигрантов сравнялись с зарплатами россиян.

Ранее по теме: В России объем переводов в страны СНГ в июне стал рекордным за три года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных