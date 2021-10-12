Объем переводов из России в страны СНГ в августе обновил трехлетний рекорд

Августовский показатель составил $803 млн, или 57,6 трлн руб. Это максимальная отметка с июня 2018 г., когда было отправлено $904 млн. Предыдущий рекорд был установлен в июне этого года ($720 млн). Кроме того, объем средств, переведенных в августе физлицами из России в страны СНГ, превысил аналогичный показатель прошлого года на треть. Тогда общая сумма переводов достигла $604 млн.