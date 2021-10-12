Объем переводов из России в страны СНГ в августе обновил трехлетний рекорд
Объем транзакций, выполненных физическими лицами через системы денежных переводов из России в страны СНГ, в августе 2021 г. достиг максимальной отметки за более чем три года. Это следует из отчета Банка России, в который включены данные платежных систем Contact, «Вестерн Юнион», «Золотая корона», «Юнистрим», а также «Почты России».
Августовский показатель составил $803 млн, или 57,6 трлн руб. Это максимальная отметка с июня 2018 г., когда было отправлено $904 млн. Предыдущий рекорд был установлен в июне этого года ($720 млн). Кроме того, объем средств, переведенных в августе физлицами из России в страны СНГ, превысил аналогичный показатель прошлого года на треть. Тогда общая сумма переводов достигла $604 млн.
Средний чек перевода в августе 2021 г. составил $278, превысив размер среднего чека перевода в прошлом августе ($262). Средний ежемесячный объем трансграничных переводов в январе-мае составил $498 млн (максимальное значение в мае — $563 млн).
На переводы в страны СНГ приходится около 90% денежных транзакций из России. В августе директор сервиса «Золотая корона» Иван Ситнов объяснил, что объем переводов вырос из-за резкого роста доходов мигрантов: из-за закрытия границ конкуренция за рабочую силу выросла, и в некоторых профессиях зарплаты мигрантов сравнялись с зарплатами россиян.