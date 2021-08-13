В России объем переводов в страны СНГ в июне стал рекордным за три года
Среднемесячный объем денежных переводов физлиц в страны СНГ в январе-мае составил $496 млн, в июне — $720 млн, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка. Переводы в страны СНГ составляют около 90% денежных переводов из России. Показатель июня стал рекордным с 2018 г.
Издание отметило, что объем переводов за рубеж растет, несмотря на сокращение притока иностранцев в Россию. В 2019 г. их было 11,2 млн человек, в 2020 г. – 7,1 млн, в начале 2021 г. – 5,66 млн.
Директор сервиса «Золотая корона-Денежные переводы» Иван Ситнов пояснил, что объем переводов вырос из-за резкого роста доходов мигрантов. Из-за закрытых границ конкуренция за рабочую силу выросла, в некоторых профессиях зарплаты мигрантов сравнялись с зарплатами россиян. Среднемесячный оборот отправки денег на одного клиента вырос с 33 тыс. руб. в первом квартале прошлого года до 48 тыс. руб. в первом квартале 2021 г.
В Qiwi сообщили, что с 10 июля 2021 г. изменились правила въезда в Россию для граждан стран СНГ. «Трудовые мигранты уже могут вернуться, предъявив документ, подтверждающий право на постоянное проживание у себя на родине и отрицательный результат на COVID-19. За последний месяц приток мигрантов уже увеличился, и за период июля—августа можно ожидать роста объема денежных переводов в страны СНГ», — отметили в компании. В Qiwi предположили, что пандемия усилила стремление мигрантов финансово помогать своим семьям.
В «Юнистрим» сообщили, что объем переводов в июне и июле вырос на 15% и 16% соответственно по сравнению с маем 2021 г.