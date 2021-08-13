Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

В России объем переводов в страны СНГ в июне стал рекордным за три года

Ведомости

Среднемесячный объем денежных переводов физлиц в страны СНГ в январе-мае составил $496 млн, в июне — $720 млн, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка. Переводы в страны СНГ составляют около 90% денежных переводов из России. Показатель июня стал рекордным с 2018 г.

Издание отметило, что объем переводов за рубеж растет, несмотря на сокращение притока иностранцев в Россию. В 2019 г. их было 11,2 млн человек, в 2020 г. – 7,1 млн, в начале 2021 г. – 5,66 млн.

Директор сервиса «Золотая корона-Денежные переводы» Иван Ситнов пояснил, что объем переводов вырос из-за резкого роста доходов мигрантов. Из-за закрытых границ конкуренция за рабочую силу выросла, в некоторых профессиях зарплаты мигрантов сравнялись с зарплатами россиян. Среднемесячный оборот отправки денег на одного клиента вырос с 33 тыс. руб. в первом квартале прошлого года до 48 тыс. руб. в первом квартале 2021 г.

В Qiwi сообщили, что с 10 июля 2021 г. изменились правила въезда в Россию для граждан стран СНГ. «Трудовые мигранты уже могут вернуться, предъявив документ, подтверждающий право на постоянное проживание у себя на родине и отрицательный результат на COVID-19. За последний месяц приток мигрантов уже увеличился, и за период июля—августа можно ожидать роста объема денежных переводов в страны СНГ», — отметили в компании. В Qiwi предположили, что пандемия усилила стремление мигрантов финансово помогать своим семьям.

В «Юнистрим» сообщили, что объем переводов в июне и июле вырос на 15% и 16% соответственно по сравнению с маем 2021 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных