В России объем переводов в страны СНГ в июне стал рекордным за три года

В Qiwi сообщили, что с 10 июля 2021 г. изменились правила въезда в Россию для граждан стран СНГ. «Трудовые мигранты уже могут вернуться, предъявив документ, подтверждающий право на постоянное проживание у себя на родине и отрицательный результат на COVID-19. За последний месяц приток мигрантов уже увеличился, и за период июля—августа можно ожидать роста объема денежных переводов в страны СНГ», — отметили в компании. В Qiwi предположили, что пандемия усилила стремление мигрантов финансово помогать своим семьям.