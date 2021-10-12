В России предложили повысить пошлины на ввоз электрогенераторов

В сентябре Минпромторг поддержал продление действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электрокаров в Россию, которая была введена в мае 2020 г. с целью развития зарядной инфраструктуры и действует до конца 2021 г. Ранее такое предложение в Евразийскую экономическую комиссию направила Беларусь — предполагается, что действие пошлины будет продлено еще на два года.