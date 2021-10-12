В России предложили повысить пошлины на ввоз электрогенераторов
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды бытовых и промышленных электрогенераторных установок. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.
Сейчас на ввоз электрогенераторов в Россию действует нулевая ставка таможенной пошлины. Ее предлагают повысить на величину от 3 до 5%. «Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности российских предприятий и создание благоприятных условий для долгосрочного развития отрасли, а также увеличение объемов выпускаемой продукции», — говорится в пресс-релизе.
В подкомиссии рассчитывают, что повышение пошлин позволит устранить неполную загрузку производственных мощностей в этой отрасли промышленности, которая на текущий момент оценивается в 30-45 % в зависимости от предприятия.
В сентябре Минпромторг поддержал продление действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электрокаров в Россию, которая была введена в мае 2020 г. с целью развития зарядной инфраструктуры и действует до конца 2021 г. Ранее такое предложение в Евразийскую экономическую комиссию направила Беларусь — предполагается, что действие пошлины будет продлено еще на два года.