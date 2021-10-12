Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

В России предложили повысить пошлины на ввоз электрогенераторов

Ведомости

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды бытовых и промышленных электрогенераторных установок. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Сейчас на ввоз электрогенераторов в Россию действует нулевая ставка таможенной пошлины. Ее предлагают повысить на величину от 3 до 5%. «Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности российских предприятий и создание благоприятных условий для долгосрочного развития отрасли, а также увеличение объемов выпускаемой продукции», — говорится в пресс-релизе.

В подкомиссии рассчитывают, что повышение пошлин позволит устранить неполную загрузку производственных мощностей в этой отрасли промышленности, которая на текущий момент оценивается в 30-45 % в зависимости от предприятия.

В сентябре Минпромторг поддержал продление действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электрокаров в Россию, которая была введена в мае 2020 г. с целью развития зарядной инфраструктуры и действует до конца 2021 г. Ранее такое предложение в Евразийскую экономическую комиссию направила Беларусь — предполагается, что действие пошлины будет продлено еще на два года.

Ранее по теме: Нулевая пошлина на ввоз электромобилей может быть продлена до 2024 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных