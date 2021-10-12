Володин заявил о необходимости вернуться к вопросам стабилизации цен из-за инфляции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость возвращения к вопросам стабилизации цен на фоне роста инфляции в России, передает ТАСС.
«Есть необходимость к этим вопросам однозначно возвращаться, потому что эти темы должны быть на постоянном контроле. Нельзя их рассматривать один раз в год, потому что все меняется, тем более если мы видим, что есть такие предпосылки», — сказал Володин.
При этом спикер Госдумы отметил и необходимость налаживания более эффективной работы экономики. «Мы все понимаем, что экономика должна работать более эффективно. А для этого надо создавать условия», — отметил он.
«Мы должны вместе с правительством стараться сделать все, чтобы каждая социальная группа, которая чувствует проблему, получила помощь и поддержку», — сказал Володин.
Ранее сегодня Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции. Как пояснил глава ведомства Максим Решетников, основные проблемы находятся на стороне предложения.
Продовольственная инфляция ускорилась прежде всего из-за удорожания плодоовощной продукции, связанного с существенным отставанием темпов уборки урожая ввиду погодных условий и нехватки рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений, отметил Решетников. Монетарные компоненты инфляции — непродовольственные товары, услуги — постепенно стабилизируются, добавил он.