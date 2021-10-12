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Володин заявил о необходимости вернуться к вопросам стабилизации цен из-за инфляции

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость возвращения к вопросам стабилизации цен на фоне роста инфляции в России, передает ТАСС.

«Есть необходимость к этим вопросам однозначно возвращаться, потому что эти темы должны быть на постоянном контроле. Нельзя их рассматривать один раз в год, потому что все меняется, тем более если мы видим, что есть такие предпосылки», — сказал Володин.

При этом спикер Госдумы отметил и необходимость налаживания более эффективной работы экономики. «Мы все понимаем, что экономика должна работать более эффективно. А для этого надо создавать условия», — отметил он.

«Мы должны вместе с правительством стараться сделать все, чтобы каждая социальная группа, которая чувствует проблему, получила помощь и поддержку», — сказал Володин.

Ранее сегодня Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции. Как пояснил глава ведомства Максим Решетников, основные проблемы находятся на стороне предложения.

Продовольственная инфляция ускорилась прежде всего из-за удорожания плодоовощной продукции, связанного с существенным отставанием темпов уборки урожая ввиду погодных условий и нехватки рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений, отметил Решетников. Монетарные компоненты инфляции — непродовольственные товары, услуги — постепенно стабилизируются, добавил он.

Ранее по теме: Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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