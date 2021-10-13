Песков назвал невозможной поставку газа в Европу сверх контракта
Россия не может поставлять в Европу больше газа, чем предусмотрено по контракту, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Сверх контрактов ничего не может поставляться. Как? Бесплатно? Это вопрос переговоров с «Газпромом»: есть покупатель, есть продавец», — сказал он.
Отвечая на замечание, что на спот можно выставить повышенные объемы топлива, Песков отметил, что есть «инфраструктурная проблема» — как это сделать. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства.
«В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке. До максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума, в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров», — заявил пресс-секретарь Кремля.
Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин пообещал помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом, по возможности «аккуратно» увеличив поставки газа. Вице-премьер Александр Новак предложил сделать это, нарастив предложение топлива на электронной торговой площадке «Газпрома». По словам главы государства, «Газпром» уже идет на рекорд по объему экспортированного газа на европейский рынок, повысив поставки за девять месяцев на 18,8 млрд куб. м, или на 15% к прошлогодним объемам.
Цена на газ в Европе начала рекордно расти в начале августа, в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это произошло на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». Однако затем, с 6 октября, после заявления Путина, стоимость газа стала падать. Сегодня к 13:09 мск ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах торговался примерно по $1111 за 1000 кубометров.