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Песков назвал невозможной поставку газа в Европу сверх контракта

Ведомости

Россия не может поставлять в Европу больше газа, чем предусмотрено по контракту, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Сверх контрактов ничего не может поставляться. Как? Бесплатно? Это вопрос переговоров с «Газпромом»: есть покупатель, есть продавец», — сказал он.

Отвечая на замечание, что на спот можно выставить повышенные объемы топлива, Песков отметил, что есть «инфраструктурная проблема» — как это сделать. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства.

«В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке. До максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума, в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин пообещал помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом, по возможности «аккуратно» увеличив поставки газа. Вице-премьер Александр Новак предложил сделать это, нарастив предложение топлива на электронной торговой площадке «Газпрома». По словам главы государства, «Газпром» уже идет на рекорд по объему экспортированного газа на европейский рынок, повысив поставки за девять месяцев на 18,8 млрд куб. м, или на 15% к прошлогодним объемам.

Цена на газ в Европе начала рекордно расти в начале августа, в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это произошло на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». Однако затем, с 6 октября, после заявления Путина, стоимость газа стала падать. Сегодня к 13:09 мск ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах торговался примерно по $1111 за 1000 кубометров. 

Ранее по теме: Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных