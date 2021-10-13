Песков назвал невозможной поставку газа в Европу сверх контракта

Цена на газ в Европе начала рекордно расти в начале августа, в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это произошло на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». Однако затем, с 6 октября, после заявления Путина, стоимость газа стала падать. Сегодня к 13:09 мск ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах торговался примерно по $1111 за 1000 кубометров.