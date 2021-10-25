Путин поручил исключить возможность продажи испорченных продуктов в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продуктов с истекшим сроком годности или введенных в оборот незаконно. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад он должен представить до 1 декабря этого года.
Проработать данный вопрос правительство должно в рамках создания системы управления качеством и безопасностью продуктов в России. Предполагается, что пищевые товары будут отслеживаться благодаря комплексному механизму на основе государственных информсистем.
Также президент поручил обеспечить россиянам доступ к информации о происхождении компонентов продуктов и их качестве, в том числе о содержании в них «критически значимых для организма веществ» — сахара, соли, насыщенных жирных кислот и прочих элементов — «с учетом рекомендованного суточного потребления». Кроме того, предполагается, что государственные информсистемы должны будут обрабатывать сведения производственного и лабораторного контроля продуктов.
Наконец, Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения региональными властями и организациями требований закона в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов. Сделать это необходимо до 31 декабря. Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор Игорь Краснов.