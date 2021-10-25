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Путин поручил исключить возможность продажи испорченных продуктов в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продуктов с истекшим сроком годности или введенных в оборот незаконно. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад он должен представить до 1 декабря этого года.

Проработать данный вопрос правительство должно в рамках создания системы управления качеством и безопасностью продуктов в России. Предполагается, что пищевые товары будут отслеживаться благодаря комплексному механизму на основе государственных информсистем.

Также президент поручил обеспечить россиянам доступ к информации о происхождении компонентов продуктов и их качестве, в том числе о содержании в них «критически значимых для организма веществ» — сахара, соли, насыщенных жирных кислот и прочих элементов — «с учетом рекомендованного суточного потребления». Кроме того, предполагается, что государственные информсистемы должны будут обрабатывать сведения производственного и лабораторного контроля продуктов. 

Наконец, Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения региональными властями и организациями требований закона в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов. Сделать это необходимо до 31 декабря. Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор Игорь Краснов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных