Путин поручил исключить возможность продажи испорченных продуктов в России

Также президент поручил обеспечить россиянам доступ к информации о происхождении компонентов продуктов и их качестве, в том числе о содержании в них «критически значимых для организма веществ» — сахара, соли, насыщенных жирных кислот и прочих элементов — «с учетом рекомендованного суточного потребления». Кроме того, предполагается, что государственные информсистемы должны будут обрабатывать сведения производственного и лабораторного контроля продуктов.