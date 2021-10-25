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Российская пшеница подорожала до максимального уровня за девять лет

Ведомости

Цена российской пшеницы с содержанием протеина 12,5% обновила максимум за девять лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Совэкон».

Как сообщают аналитики, этот показатель на прошлой неделе вырос на $3 — до $316 за тонну на условиях FOB (продавец выполняет свои обязательства, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки). Это максимальный уровень с 2012/2013 сельскохозяйственного года.

Помимо российской, подорожала также американская (на 3%, до $277 за тонну) и французская (на 1,4%, до $326) пшеница. В «Совэконе» отметили, что повышение процентной ставки ЦБ, на фоне которого российский рубль укрепился с сентября на 4%, снижает конкурентоспособность российской пшеницы в долларовом выражении.

На российском рынке эксперты прогнозируют нейтральную динамику на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и слабого экспортного спроса.

Ранее в октябре стало известно о планах Минсельхоза установить отдельную квоту на экспорт пшеницы из России с февраля по июнь 2022 г., чтобы предотвратить новый виток роста цен. Как сообщал «Коммерсантъ», правительство также намерено ввести в следующем году субсидирование перевозки зерновых из южных регионов в центр страны.

Ранее по теме: Минэк назвал механизмы сдерживания инфляции в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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