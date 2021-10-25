Российская пшеница подорожала до максимального уровня за девять лет

Помимо российской, подорожала также американская (на 3%, до $277 за тонну) и французская (на 1,4%, до $326) пшеница. В «Совэконе» отметили, что повышение процентной ставки ЦБ, на фоне которого российский рубль укрепился с сентября на 4%, снижает конкурентоспособность российской пшеницы в долларовом выражении.