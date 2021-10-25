Российская пшеница подорожала до максимального уровня за девять лет
Цена российской пшеницы с содержанием протеина 12,5% обновила максимум за девять лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Совэкон».
Как сообщают аналитики, этот показатель на прошлой неделе вырос на $3 — до $316 за тонну на условиях FOB (продавец выполняет свои обязательства, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки). Это максимальный уровень с 2012/2013 сельскохозяйственного года.
Помимо российской, подорожала также американская (на 3%, до $277 за тонну) и французская (на 1,4%, до $326) пшеница. В «Совэконе» отметили, что повышение процентной ставки ЦБ, на фоне которого российский рубль укрепился с сентября на 4%, снижает конкурентоспособность российской пшеницы в долларовом выражении.
На российском рынке эксперты прогнозируют нейтральную динамику на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и слабого экспортного спроса.
Ранее в октябре стало известно о планах Минсельхоза установить отдельную квоту на экспорт пшеницы из России с февраля по июнь 2022 г., чтобы предотвратить новый виток роста цен. Как сообщал «Коммерсантъ», правительство также намерено ввести в следующем году субсидирование перевозки зерновых из южных регионов в центр страны.