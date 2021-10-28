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В России ввели нулевые пошлины на алюминиевые сплавы

Ведомости

Правительство 28 октября одобрило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы. Решение вступает в силу через 30 дней, говорится в постановлении кабмина.

Решение поможет «укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях», — отметили в правительстве. С инициативой о снижении пошлин ранее обращались отраслевые предприятия.

Помимо этого, правительство поддержало снижение ввозных пошлин на ферросицилий с 15 до 5%, но не менее $150 за тонну. Ранее Минэкономразвития заявляло, что корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае, а также снизить зависимость внутреннего рынка от импорта. Пошлина на необработанный алюминий сохранится на уровне 15%, но не менее $254 долларов за тонну.

С 1 августа по 31 декабря текущего года в России действуют временные пошлины на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции. Власти введение пошлин объяснили ростом мировых цен на металлопродукцию и необходимостью компенсировать удорожание по госконтрактам.

Ранее по теме: Правительство введет временные экспортные пошлины на металлы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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