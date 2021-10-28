В России ввели нулевые пошлины на алюминиевые сплавы

Помимо этого, правительство поддержало снижение ввозных пошлин на ферросицилий с 15 до 5%, но не менее $150 за тонну. Ранее Минэкономразвития заявляло, что корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае, а также снизить зависимость внутреннего рынка от импорта. Пошлина на необработанный алюминий сохранится на уровне 15%, но не менее $254 долларов за тонну.