В России ввели нулевые пошлины на алюминиевые сплавы
Правительство 28 октября одобрило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы. Решение вступает в силу через 30 дней, говорится в постановлении кабмина.
Решение поможет «укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях», — отметили в правительстве. С инициативой о снижении пошлин ранее обращались отраслевые предприятия.
Помимо этого, правительство поддержало снижение ввозных пошлин на ферросицилий с 15 до 5%, но не менее $150 за тонну. Ранее Минэкономразвития заявляло, что корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае, а также снизить зависимость внутреннего рынка от импорта. Пошлина на необработанный алюминий сохранится на уровне 15%, но не менее $254 долларов за тонну.
С 1 августа по 31 декабря текущего года в России действуют временные пошлины на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции. Власти введение пошлин объяснили ростом мировых цен на металлопродукцию и необходимостью компенсировать удорожание по госконтрактам.