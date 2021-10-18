В правительстве одобрили обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

С 1 августа в России действуют временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г. Пошлины действуют только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).