В правительстве одобрили обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы
Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Помимо этого подкомиссия поддержала решение о снижении с 15 до 5% экспортной пошлины на ферросилиций, но не менее $150 за тонну.
«По сравнению с маем текущего года внутренние цены на алюминий снизились на 0,5%, в то время как цены на глобальном рынке за это же время выросли более чем на 18%», — пояснили в министерстве.
С инициативой о снижении экспортных пошлин обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие производства, отметили в Минэкономики. При этом в министерстве подчеркнули, что экспортная пошлина на необработанный алюминий сохранится на нынешнем уровне — 15%, но не менее $254 за тонну.
По мнению министерства, корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае. »Благодаря этому уже в ближайшие годы снизится зависимость внутреннего рынка от импортных поставок», — отметили в Минэкономики.
С 1 августа в России действуют временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г. Пошлины действуют только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).