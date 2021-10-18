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В правительстве одобрили обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

Ведомости

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Помимо этого подкомиссия поддержала решение о снижении с 15 до 5% экспортной пошлины на ферросилиций, но не менее $150 за тонну. 

«По сравнению с маем текущего года внутренние цены на алюминий снизились на 0,5%, в то время как цены на глобальном рынке за это же время выросли более чем на 18%», — пояснили в министерстве. 

С инициативой о снижении экспортных пошлин обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие производства, отметили в Минэкономики. При этом в министерстве подчеркнули, что экспортная пошлина на необработанный алюминий сохранится на нынешнем уровне — 15%, но не менее $254 за тонну.

По мнению министерства, корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае. »Благодаря этому уже в ближайшие годы снизится зависимость внутреннего рынка от импортных поставок», — отметили в Минэкономики. 

С 1 августа в России действуют временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г. Пошлины действуют только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее по теме: Правительство введет временные экспортные пошлины на металлы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных