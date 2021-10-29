«Газпром» и Молдавия продлили договор на поставку газа на 5 лет
«ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 г. сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — говорится в сообщении.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Молдовагаза» Андрей Спыну подписали протокол по урегулированию текущих вопросов по газу, добавили в компании.
Министерство инфраструктуры Молдавии сообщило, что стороны согласовали формулу расчета цены на газ и аудита долга «Молдовагаза», передает ТАСС.
В Молдавии продолжается энергетический кризис из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. В стране объявлено чрезвычайное положение, в Кишиневе отапливается только 25% жилого фонда, часть предприятий переведена на мазут, а правительство страны искало альтернативные источники электроэнергии.
Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Кишинев добивался снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.