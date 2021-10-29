Молдавия оценила затраты на топливо в случае провала переговоров с «Газпромом»
Молдавия потратит порядка потратить на импорт энергоносителей порядка 800 млн евро в ближайшие пять месяцев, если не удастся договориться с «Газпромом» о новом контракте, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Премьер также сказала, что Молдавии потребуется помощь ЕС, чтобы пройти отопительный сезон. «В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию... Молдавии нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку», — сказала она в интервью Financial Times.
Гаврилица отказалась комментировать предложение «Газпрома» по новому контракту, сославшись на продолжающиеся переговоры, однако подчеркнула, что «предпочла бы не оказаться в таком положении», в котором Кишиневу пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем. Ранее издание сообщало, что «Газпром» предложил Молдавии скидку на газ при условии, что та отложит либерализацию газового рынка и усиление конкуренции, как того требуют правила ЕС.
27 октября в Еврокомиссии пообещали выделить Молдавии 60 млн евро на помощь в борьбе с энергетическим кризисом. Гаврилица заявила, что эти средства помогут и далее вести переговоры с «Газпромом», не опасаясь за время, однако призвала дружественные страны — очевидно, намекая на ЕС, — в ближайшие несколько недель принять более активные меры. В противном случае, по ее словам, страну ждут нелегкие времена в политическом, социальном и экономическом плане.
В Молдавии продолжается энергетический кризис из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. В стране объявлено чрезвычайное положение, в Кишиневе отапливается только 25% жилого фонда, часть предприятий переведена на мазут и правительство срочно ищет альтернативные источники электроэнергии.
Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.
Накануне Гаврилица сообщила об «определенном прогрессе» в переговорах. Она отметила, что Молдавия не может покупать газ по рыночным ценам, а также на условиях, предлагаемых «Газпромом». При этом политик подчеркнула, что молдавская сторона заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом».