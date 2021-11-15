Счетная палата назвала основную проблему экономики России

Саватюгин отметил, что для предсказуемости и стабильности экономики инфляция в России должна быть «гораздо ниже», чем сейчас. Он предупредил, что, пока ЦБ «ставит во главу угла» борьбу с высокими темпами роста потребительских цен, а не какие-либо еще показатели, он будет повышать ключевую ставку. Последняя сейчас составляет рекордные с июля 2019 г. 7,5% годовых.