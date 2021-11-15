Счетная палата назвала основную проблему экономики России
Инфляция на данный момент является основной макроэкономической проблемой России, заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Так, по итогам октября показатель составил рекордные с начала 2016 г. 8,13% в годовом выражении при целевом уровне в 4%, к которому стремится Центробанк.
Саватюгин отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране сейчас стабильна. В частности, собеседник агентства указал на «хорошую финансовую подушку» и рекордный уровень золотовалютных резервов. По данным ЦБ, объем последних к 29 октября 2021 г. достиг исторического максимума в $623,2 млрд.
«У нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция — основная макроэкономическая проблема», — заявил аудитор в интервью «РИА Новости».
Саватюгин отметил, что для предсказуемости и стабильности экономики инфляция в России должна быть «гораздо ниже», чем сейчас. Он предупредил, что, пока ЦБ «ставит во главу угла» борьбу с высокими темпами роста потребительских цен, а не какие-либо еще показатели, он будет повышать ключевую ставку. Последняя сейчас составляет рекордные с июля 2019 г. 7,5% годовых.
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам года сложится на уровне 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Кроме того, 12 октября Минэкономразвития резко ухудшило прогноз по инфляции с сентябрьских 5,8% до 7,4%.