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Экономика

Счетная палата назвала основную проблему экономики России

Ведомости

Инфляция на данный момент является основной макроэкономической проблемой России, заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Так, по итогам октября показатель составил рекордные с начала 2016 г. 8,13% в годовом выражении при целевом уровне в 4%, к которому стремится Центробанк.

Саватюгин отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране сейчас стабильна. В частности, собеседник агентства указал на «хорошую финансовую подушку» и рекордный уровень золотовалютных резервов. По данным ЦБ, объем последних к 29 октября 2021 г. достиг исторического максимума в $623,2 млрд.

«У нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция — основная макроэкономическая проблема», — заявил аудитор в интервью «РИА Новости».

Саватюгин отметил, что для предсказуемости и стабильности экономики инфляция в России должна быть «гораздо ниже», чем сейчас. Он предупредил, что, пока ЦБ «ставит во главу угла» борьбу с высокими темпами роста потребительских цен, а не какие-либо еще показатели, он будет повышать ключевую ставку. Последняя сейчас составляет рекордные с июля 2019 г. 7,5% годовых.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам года сложится на уровне 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Кроме того, 12 октября Минэкономразвития резко ухудшило прогноз по инфляции с сентябрьских 5,8% до 7,4%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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