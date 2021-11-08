Греф назвал способ защитить сбережения от инфляции
Для защиты сбережений от инфляции нужно вкладывать их в облигации федерального займа (ОФЗ), в том числе бумаги, купон которых привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Греф пояснил, что одним из таких инструментов являются ОФЗ, номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен. «Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», — отметил глава Сбербанка.
В то же время купон ОФЗ, привязанный к ставке межбанковского рынка RUONIA, корректируется в соответствии с рыночными ставками каждые полгода, заявил Греф. Можно найти и похожие корпоративные облигации, например, у РЖД и ФСК, добавил он.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России по итогам октября впервые с февраля 2016 г. превысила 8% и достигла рекордных с января того же года 8,13%. В месячном выражении потребительские цены в России увеличились на 1,11% — это самый высокий показатель с марта 2015 г.
Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, являются 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.