Песков объяснил повышение цен на водку и коньяк

Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минфина о повышении цен на алкоголь с 1 января 2022 г. Предполагается, что минимальная розничная стоимость 0,5 литра водки возрастет на 7,4% — с текущих 243-320 руб. (в зависимости от крепости) до 261-342 руб. 0,5 литра коньяка подорожают на 7,6% — с 446 до 480 руб.