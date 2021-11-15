Песков объяснил повышение цен на водку и коньяк
Повышение цен на водку, коньяк и прочий крепкий алкоголь, которое Минфин предлагает реализовать со следующего года, является вопросом экономической целесообразности, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько глава государства является сторонником идеи усложнения доступа к спиртному через повышение стоимости данной продукции.
Песков добавил, что каких-то «специфических обсуждений» вопроса доступности алкоголя в России в Кремле не было.
Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минфина о повышении цен на алкоголь с 1 января 2022 г. Предполагается, что минимальная розничная стоимость 0,5 литра водки возрастет на 7,4% — с текущих 243-320 руб. (в зависимости от крепости) до 261-342 руб. 0,5 литра коньяка подорожают на 7,6% — с 446 до 480 руб.
Также документ увеличивает минимальную розничную стоимость ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28% на 7,3% — со 191-348 руб. до 205-372 руб. Бренди и спиртное, произведенное из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, может подорожать с 324 до 348 руб., то есть на 7,4%.
Минимальные розничные и закупочные цены на данные виды алкоголя Минфин установил в прошлом году. Предполагалось, что они будут действовать до конца 2026 г.