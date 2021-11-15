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Экономика

Песков объяснил повышение цен на водку и коньяк

Ведомости

Повышение цен на водку, коньяк и прочий крепкий алкоголь, которое Минфин предлагает реализовать со следующего года, является вопросом экономической целесообразности, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько глава государства является сторонником идеи усложнения доступа к спиртному через повышение стоимости данной продукции. 

Песков добавил, что каких-то «специфических обсуждений» вопроса доступности алкоголя в России в Кремле не было. 

Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минфина о повышении цен на алкоголь с 1 января 2022 г. Предполагается, что минимальная розничная стоимость 0,5 литра водки возрастет на 7,4% — с текущих 243-320 руб. (в зависимости от крепости) до 261-342 руб. 0,5 литра коньяка подорожают на 7,6% — с 446 до 480 руб.

Также документ увеличивает минимальную розничную стоимость ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28% на 7,3% — со 191-348 руб. до 205-372 руб. Бренди и спиртное, произведенное из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, может подорожать с 324 до 348 руб., то есть на 7,4%.

Минимальные розничные и закупочные цены на данные виды алкоголя Минфин установил в прошлом году. Предполагалось, что они будут действовать до конца 2026 г.

Ранее по теме: Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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