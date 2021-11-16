Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров первые с конца октября

Так, стоимость ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, к 11:12 мск достигла 85 евро за МВт/ч, или около $1022 за тысячу куб. м. К 12:05 показатель чуть снизился — до 84,3 евро за МВт/ч, или $1014 за тысячу куб. м. В целом с закрытия предыдущих торгов и к этому моменту фьючерс подорожал на 5,4%.