Газета
Экономика

Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров первые с конца октября

Ведомости

Биржевая цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов превысила $1000 за тысячу куб. м впервые с 27 октября, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, к 11:12 мск достигла 85 евро за МВт/ч, или около $1022 за тысячу куб. м. К 12:05 показатель чуть снизился — до 84,3 евро за МВт/ч, или $1014 за тысячу куб. м. В целом с закрытия предыдущих торгов и к этому моменту фьючерс подорожал на 5,4%.

Быстрый рост цен на газ наблюдался в Европе с конца августа. Если 31 августа фьючерс стоил примерно $600 за тысячу куб. м., то 6 октября его стоимость приблизилась к $2000 за тысячу куб. м. Топливо стало дешеветь после заявления президента России Владимира Путина о планах страны увеличить поставки газа в Евросоюз. Дополнительному «охлаждению» рынка способствовало сообщение «Газпрома» о начале выполнения плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

Однако вчера стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину, а также транзитную мощность газопровода Ямал — Европа.

Кризис на европейском газовом рынке обусловлен низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона — она составляет минимальные за 10 лет 75% против 94% в прошлом году. Это, в свою очередь, связано с недостаточной ветрогенерацией из-за установившейся безветренной погоды, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.

Ранее по теме: Обещание «Газпрома» закачать газ в европейские хранилища охладило рынок

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных