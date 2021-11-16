Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров первые с конца октября
Биржевая цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов превысила $1000 за тысячу куб. м впервые с 27 октября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, к 11:12 мск достигла 85 евро за МВт/ч, или около $1022 за тысячу куб. м. К 12:05 показатель чуть снизился — до 84,3 евро за МВт/ч, или $1014 за тысячу куб. м. В целом с закрытия предыдущих торгов и к этому моменту фьючерс подорожал на 5,4%.
Быстрый рост цен на газ наблюдался в Европе с конца августа. Если 31 августа фьючерс стоил примерно $600 за тысячу куб. м., то 6 октября его стоимость приблизилась к $2000 за тысячу куб. м. Топливо стало дешеветь после заявления президента России Владимира Путина о планах страны увеличить поставки газа в Евросоюз. Дополнительному «охлаждению» рынка способствовало сообщение «Газпрома» о начале выполнения плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.
Однако вчера стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину, а также транзитную мощность газопровода Ямал — Европа.
Кризис на европейском газовом рынке обусловлен низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона — она составляет минимальные за 10 лет 75% против 94% в прошлом году. Это, в свою очередь, связано с недостаточной ветрогенерацией из-за установившейся безветренной погоды, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.