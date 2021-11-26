Нефть подешевела после сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса

Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу падения спроса на сырье из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным, чем другие варианты вызывающего коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, из-за большого количества мутаций. Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия — так, Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии.