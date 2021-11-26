Нефть подешевела после сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса
Цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 26 ноября, ускорили темпы падения до 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 11:50 мск снижалась на 5,08% до $74,13 за баррель. Нефть Brent по состоянию на 11:50 мск дешевела на 4,27% до $78,71 за баррель.
Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу падения спроса на сырье из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным, чем другие варианты вызывающего коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, из-за большого количества мутаций. Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия — так, Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии.
Кроме того, снижение цен происходит после того, как США и несколько других крупнейших потребителей нефти объявили о своем решении начать продажи сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители. Сообщалось, что ОПЕК+ в ответ может пересмотреть параметры своего соглашения по восстановлению нефтедобычи. Следующее заседание министров стран — членов альянса назначено на 2 декабря.