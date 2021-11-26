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Экономика

Эксперты оценили прибыль международных корпораций в период пандемии

Ведомости

В 2020 г. транснациональные корпорации получили прибыль в размере 360 млрд евро ($406,7 млрд) благодаря пандемии COVID-19, сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование группы ученых из Карлова университета в Праге, проведенное по заказу фракции Европейских объединенных левых / Лево-зеленых Севера (GUE/NGL) в Европарламенте.

«В результате пандемии крупные компании в ряде секторов смогли увеличить свою прибыль», — говорится в исследовании. Ученые насчитали 1763 корпорации, прибыль которых превысила собственные долгосрочные прогнозы. Больше всего от пандемии выиграли корпорации, работающие в сферах промышленности (41%), информационных технологий (21%) и финансов (16%). Как выяснилось, американские корпорации показали совокупную прибыль в размере около 100 млрд евро ($113 млрд), французские — 20 млрд евро ($22,6 млрд) и немецкие — 15 млрд евро ($17 млрд). При этом, отмечают авторы исследования, прибыль небольших американских компаний только за II квартал 2020 г. сократилась на 89%. 

Депутат Европарламента от группы GUE/NGL Мартин Ширдеван считает, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости введения налога на сверхприбыль транснациональных корпораций. «Настало время, когда эти корпорации должны внести свою лепту в преодоление кризиса», — приводит его слова Der Spiegel. Экономист Марсель Фратцшер, бывший главный аналитик Европейского центрального банка, придерживается противоположной точки зрения. «Я не думаю, что правильно наказывать успешные компании», — сказал он, добавив, что предложенный налог ударит и по европейским IT-компаниям, которым придется догонять своих американских конкурентов.

По данным международной неправительственной организации Tax Justice Network, выступающей за справедливо выстроенную налоговую систему, страны мира ежегодно теряют $483 млрд из-за неуплаты налогов транснациональными корпорациями и сверхбогатыми частными лицами. Эта сумма выросла на 13% в текущем году по сравнению с 2020 г.

В июле 2021 г. под эгидой ОЭСР и «двадцатки» (G20) был дан старт всемирной налоговой реформе, которая предполагает введение минимальной ставки корпоративного налога в 15%. Под действие реформы попадут международные группы компаний с выручкой от 750 млн евро. По задумке авторов, инициатива поможет воспрепятствовать уходу транснациональных корпораций в налоговые гавани. Россия поддержала план реформы вместе со 136 другими странами, он должен вступить в силу в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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