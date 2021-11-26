Эксперты оценили прибыль международных корпораций в период пандемии

«В результате пандемии крупные компании в ряде секторов смогли увеличить свою прибыль», — говорится в исследовании. Ученые насчитали 1763 корпорации, прибыль которых превысила собственные долгосрочные прогнозы. Больше всего от пандемии выиграли корпорации, работающие в сферах промышленности (41%), информационных технологий (21%) и финансов (16%). Как выяснилось, американские корпорации показали совокупную прибыль в размере около 100 млрд евро ($113 млрд), французские — 20 млрд евро ($22,6 млрд) и немецкие — 15 млрд евро ($17 млрд). При этом, отмечают авторы исследования, прибыль небольших американских компаний только за II квартал 2020 г. сократилась на 89%.