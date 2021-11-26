Эксперты оценили прибыль международных корпораций в период пандемии
В 2020 г. транснациональные корпорации получили прибыль в размере 360 млрд евро ($406,7 млрд) благодаря пандемии COVID-19, сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование группы ученых из Карлова университета в Праге, проведенное по заказу фракции Европейских объединенных левых / Лево-зеленых Севера (GUE/NGL) в Европарламенте.
«В результате пандемии крупные компании в ряде секторов смогли увеличить свою прибыль», — говорится в исследовании. Ученые насчитали 1763 корпорации, прибыль которых превысила собственные долгосрочные прогнозы. Больше всего от пандемии выиграли корпорации, работающие в сферах промышленности (41%), информационных технологий (21%) и финансов (16%). Как выяснилось, американские корпорации показали совокупную прибыль в размере около 100 млрд евро ($113 млрд), французские — 20 млрд евро ($22,6 млрд) и немецкие — 15 млрд евро ($17 млрд). При этом, отмечают авторы исследования, прибыль небольших американских компаний только за II квартал 2020 г. сократилась на 89%.
Депутат Европарламента от группы GUE/NGL Мартин Ширдеван считает, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости введения налога на сверхприбыль транснациональных корпораций. «Настало время, когда эти корпорации должны внести свою лепту в преодоление кризиса», — приводит его слова Der Spiegel. Экономист Марсель Фратцшер, бывший главный аналитик Европейского центрального банка, придерживается противоположной точки зрения. «Я не думаю, что правильно наказывать успешные компании», — сказал он, добавив, что предложенный налог ударит и по европейским IT-компаниям, которым придется догонять своих американских конкурентов.
По данным международной неправительственной организации Tax Justice Network, выступающей за справедливо выстроенную налоговую систему, страны мира ежегодно теряют $483 млрд из-за неуплаты налогов транснациональными корпорациями и сверхбогатыми частными лицами. Эта сумма выросла на 13% в текущем году по сравнению с 2020 г.
В июле 2021 г. под эгидой ОЭСР и «двадцатки» (G20) был дан старт всемирной налоговой реформе, которая предполагает введение минимальной ставки корпоративного налога в 15%. Под действие реформы попадут международные группы компаний с выручкой от 750 млн евро. По задумке авторов, инициатива поможет воспрепятствовать уходу транснациональных корпораций в налоговые гавани. Россия поддержала план реформы вместе со 136 другими странами, он должен вступить в силу в 2023 г.