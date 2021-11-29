НИУ ВШЭ: трудовые доходы в некорпоративном секторе не восстановились после пандемии

По данным Росстата, в корпоративном секторе реальная зарплата сотрудников по итогам 2020 г. выросла на 3,8%, а за девять месяцев 2021 г. — на 3% в годовом выражении. Однако в некорпоративном секторе сложилась обратная ситуация: во втором квартале этого года реальная зарплата составила 82% от уровня того же периода 2019 г. «На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — отметили авторы мониторинга.