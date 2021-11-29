НИУ ВШЭ: трудовые доходы в некорпоративном секторе не восстановились после пандемии
Доходы работающих россиян в некорпоративном секторе по итогам второго квартала 2021 г. были на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал 2019 г., сообщил РБК со ссылкой на «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года» НИУ ВШЭ. Некорпоративный сектор — это трудящиеся, которые не являются наемными работниками. Например, индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально или у частных лиц.
По данным Росстата, в корпоративном секторе реальная зарплата сотрудников по итогам 2020 г. выросла на 3,8%, а за девять месяцев 2021 г. — на 3% в годовом выражении. Однако в некорпоративном секторе сложилась обратная ситуация: во втором квартале этого года реальная зарплата составила 82% от уровня того же периода 2019 г. «На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — отметили авторы мониторинга.
Росстат не публикует отдельную статистику по доходам в некорпоративном секторе. Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил, что в «слабо видимом» секторе рынка труда заняты около 40 млн человек, а в корпоративном — 32 млн. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов уточнил, что в основном малый бизнес работает в секторе услуг, зарплаты в котором чувствительны к последствиям пандемии: россияне отказались от услуг в сфере развлечений, общепита, спорта и т.д. из-за ограничений по коронавирусу. Корпоративный сектор получает стабильные заказы от государства или иностранных партнеров, поэтому динамика зарплат в двух секторах различается, отметил он.
Ранее Росстат сообщил, что по итогам третьего квартала 2021 г. реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились на 8,1% в годовом выражении, за девять месяцев — на 4,1%.